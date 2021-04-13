Мнение: Чем моложе фигурист, тем хуже ему жилось в СССР

Ужасы социализма в голове фигуриста Коляды. Яркий пример тезиса Мединского про то, что воспитано поколение, голова которого набита чушью.

Российский фигурист Михаил Коляда рассказал об ужасах жизни в СССР. Самому спортсмену сейчас 26 лет, то есть, он родился спустя 4 года после распада Советского Союза. Мы не смогли пройти мимо этой леденящей душу истории.

Как сообщает пресса, Коляда не смог бы жить в обществе, где «людям приходилось иметь одинаковые предметы быта». Как это выглядело, фигурист описал в красках:

«Вообще не представляю, если бы я родился, скажем, в Советском Союзе, то не смог бы смириться с тем, что у всех все одинаковое: белые рубашки, синие пиджаки, красные галстуки… Такое, как по мне, неприемлемо. Конечно же, я не могу совершенно точно утверждать это, поскольку родился уже после той эпохи, но судя по рассказам, всё так и было».

По-видимому, Коляда знает о жизни в Советском Союзе по российским произведениям искусства.

Наша редакция решила помочь Мише Коляде и сделала небольшую подборку фото о том, что «всё так и было».

Грузия, рынок, 70-е. Белые рубашки так и режут глаз.

Пицунда, Абхазия, 60-е. На мужчине справа синий пиджак замаскирован под рубашку. Другой мужчина спрятал пиджак.

Ереван, 1975. Искусно замаскированные красные галстуки.

Москва, 1959. От стереотипных пиджаков, галстуков и рубашек хочется бежать.

Киев, 1952. Красные галстуки наступают.

Москва. 1952.

Короче говоря, подтверждается современная поговорка: чем моложе блогер, тем хуже ему жилось при Сталине… Хотим посоветовать Мише посмотреть внимательно на свою одежду (наверняка очень престижной марки — как и у остальных «приличных людей»), на свой телефон (наверняка Apple iPhone — опять же, как у всех) и хорошенько призадуматься о своей индивидуальности.

https://www.rotfront.su/26-letnij-figurist-kolyada-rasskazal-ob-u/ – цинк

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