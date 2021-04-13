Найден новый потенциальный путь проникновения коронавируса в мозг

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13.04.2021, 22:56, Разное
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Биологи нашли новый путь проникновения коронавируса в человеческий мозг. Кроме хорошо изученного способа попадания SARS-CoV-2 через обонятельные нервы, болезнетворные микроорганизмы используют также терминальный нерв.
После появления первых случаев коронавируса в конце 2019 года, это заболевание охватило всю планету. Сейчас в мире регистрируются случаи уже третей волны пандемии Covid-19, кроме того, ситуацию осложняют мутации генов болезнетворных микроорганизмов. Модификации SARS-CoV-2, как утверждают ученые, могут использовать для заражения новые пути попадания в организм человека.

Специалисты из научных центров Польши и США изучили генные особенности коронавируса. Как оказалось. В мозг млекопитающих, в том числе, и человека, болезнь может попасть разными способами. До недавнего времени было известно, что недуг развивается после поражения обонятельных нервов. Это к тому же вызывало один из главных симптомов заболевания, потерю возможности ощущать запахи. Теперь же эксперты-биологи предполагают вероятность проникновения вируса в главный орган центральной нервной системы посредством нейроны черепа, собранные в пучок и соединенные с мозгом. Этот орган называется терминальным нервом, именно он может, в отличие от обонятельных нервов, способен производить рецепторы ACE2.

В ходе экспериментов над грызунами исследователи выявили, что ACE2 внутри терминального нерва содержится в большом количестве, кроме того, он сосредоточен в наибольшей близости к обонятельному эпителию носа. Есть в нем и клетки с максимальной уязвимостью к вирусу. Дальнейшие исследования с применением трансгенных мышей помогут установить, насколько данная гипотеза соответствует истине.

Источник: nauka.tass.ru



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