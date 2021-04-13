“Мой второй дом”: Участница “Дом-2” Юлия Ефременкова показала красоты закулисья телепроекта

Популярная телеведущая Юлия Ефременкова разместила в разделе Stories своего микроблога в Instagram несколько видеороликов, демонстрирующих закулисье обновленного “Дом-2”. Вернувшаяся в шоу знаменитость поделилась с подписчиками ностальгическими откровениями, вызванными неожиданным камбэком.

В настоящее время стартует перезапуск популярного телевизионного проекта, в котором, наряду с новичками, принимают участие и его старые участники. Одной из звезд обновленного шоу стала и Юлия Ефременкова, которая с удовольствием представила фолловерам кадры бекстейджа. В частности, она продемонстрировала виды, открывающиеся из террасы её домика, а также сообщила, что её соседкой будет еще одна экс-участница “Дом-2” – Надежда Ермакова.



Красотка сообщила, что с нетерпением ждет для себя начало новой творческой истории, которая должна произойти с ней после принятия решения о возвращении в проект. “Это для меня особенное место. Место, где я пережила столько эмоций, нашла себя, свою любовь. Это мой второй дом. И я по нему соскучилась, если честно”, – сентиментально заключила Ефременкова.

Источник: www.instagram.com