Реформа Смольного позволяет выживать учреждениям социального питания Петербурга

Комбинаты социального питания Петербурга, считающиеся анахронизмом в современных рыночных реалиях, выживают сегодня благодаря господдержке со стороны Смольного. Это позволяет выполнять важную функцию – обеспечивать качественной едой социальные столовые, которые посещают слабозащищенные слои населения. Подробности рассказал портал «Питер ТВ».

Журналисты портала «Питер ТВ» посетили в Петербурге социальную столовую на Партизана Германа 5. Это одно из немногих мест в городе, где слабозащищенные и нуждающиеся слои населения могут получить обед из трех блюд. Как рассказали корреспондентам портала посетители, еда в столовой, которую поставляет «КСП Василеостровского района», им нравится своим вкусом и объемом порций. Жители выразили надежду, что точку общепита не закроют, в противном случае поесть будет негде. Риск такого развития есть. Сказывается конкуренция с «частным бизнесом» в существующих рыночных условиях.

Нелегкая ситуация и у комбинатов соцпитания. По современным меркам их бизнес-модель устарела, производства считаются анахронизмом, а частный бизнес пытается отнять у предприятий часть рынка. Как пояснил «Питер ТВ» генеральный директор «КСП Красносельского района» Леонид Мишуров на встрече с журналистами 13 апреля, районные комбинаты соцпитания в последние годы банкротились или «приватизировались». По словам главы предприятия, ситуацию значительно улучшил губернатор Александр Беглов, запустив реформу на рынке питания и обеспечив КСП поддержку со стороны Смольного.

«Он принял решение развивать городские комбинаты, которые смогут обеспечить услугу в социальном секторе. Я считаю, что это решение правильное. Городские комбинаты должны работать активнее и развиваться» – пояснил Мишуров на встрече с журналистами.

По словам гендиректора «КСП Василеостровского района», управляемый им комбинат уже немолодой. Здание старое, а долгие годы не было контрактов. Однако процесс развития предприятия не остановлен. Ведется улучшение технологического процесса и предпринимаются усилия по модернизации материально-технической базы.

«Питер ТВ» отметило, что реформа социального питания при поддержке Беглова и Смольного централизовала поставки еды в соцучреждения Петербурга. Это помогло снизить уровень коррупции и взять госконтракты под контроль. Важно, что это также помогает социальным столовым и комбинатам питания выполнять свою функцию: обеспечивать качественной едой соцучреждения, которые посещают слабозащищенные слои населения.