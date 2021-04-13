 

В “Доме военных” на Малой Никитской пройдет капитальный ремонт

13.04.2021, 22:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Москве запущена программа “Мой район”. Проект предусматривает не только благоустройство территорий и строительство школ, но и бережное сохранение старых зданий. В рамках программы в столице реставрируют жилые дома. Их ремонтируют как снаружи, так и внутри.

В городе одновременно приводят в порядок сотни домов для того, чтобы москвичи жили в максимально комфортных условиях. При проведении ремонтных работ учитывается мнение горожан. Иногда жители сами выступают их инициаторами.

Так, скоро начнется капитальный ремонт в “Доме военных”, который находится по адресу: улица Малая Никитская, дом 2/1. Здание было построено по проекту архитекторов Николая Селиванова и Ксении Кисловой во время Великой Отечественной войны.

Дом, который возвели для семей военнослужащих, стал доминантой площади Никитские Ворота. У здания необычный силуэт и пышный декор.

Специалисты приступят к ремонту дома в 2021 году. В настоящий момент разрабатывается проектная документация. Будут отремонтированы фасад здания, крыша, системы холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения. Подъезды и подвал также приведут в порядок.

Местным жителям не будут причинять неудобств. Строительно-монтажные работы проведут в соответствии со всеми правилами. Также специалисты будут следовать регламенту соблюдения тишины.

Стоит отметить, что Пресненский район быстро развивается. Там было благоустроено 12 улиц, расположенных внутри Садового кольца, а также 38 прилегающих территорий. Помимо этого, открыты две станции Московского центрального кольца и два новых детских сада, реконструирован детский парк “Пресненский” и отремонтирован музей-театр “Булгаковский дом”.

Ранее “Дни.ру” писали о ремонте двух старинных жилых домов в центре Москвы. Специалисты приведут в порядок многоквартирный дом, который находится по адресу: Серебрянический переулок, д. 9. Здание было построено в 1860 году по индивидуальному проекту. Также отреставрируют многоквартирный дом на Покровском бульваре, возведенный в 1900-м.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.08 / “Мы ухаживаем за собой”: Наталья Бочкарёва раскрыла секрет привлекательности русских женщин

04.12 / «Дальше, полагаю, в петлю»

23.07 / Мнение: Как “заварить кашу”, а потом сделать вид, что ничего не случилось!

08.12 / Максим Галкин с детьми напугал до ужаса Пугачеву чучелом из фильма «Крик»

10.02 / Свидетели по делу Михаила Ефремова рассказали всю правду об их подкупе

17.03 / Натали Портман и Бенжамен Мильпье побывали в национальном парке Блу-Маунтинс в Австралии: редкие фото

05.02 / В России началась подготовка наблюдателей на предстоящих выборах

02.07 / Пациенту пришили пенис почти через сутки после повреждения органа

27.11 / Политолог объяснил, почему Кремль не желает разговаривать с белорусской оппозицией

06.04 / Мнение: Музеи Кремля показывают свои сокровища на новой выставке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика