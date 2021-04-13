Эксперт напугал украинцев военной операцией России

На Украине продолжается обсуждение возможной войны с Россией. При этом многочисленные эксперты, выступающие в местных СМИ, зачатую балансируют между двумя противоположными позициями – они одновременно и пугают вторжением, и пытаются убедить зрителей в мощи и силе Украины.

“Проблема в том, что Россия – авторитарная страна, она может очень быстро действовать”, – рассказал бывший посол Украины в США Валерий Чалый. При этом он подчеркнул, что о полномасштабной российско-украинской войне речи идти не может.

По его словам, полномасштабная война с Киевом может дорого обойтись Москве. В частности, как и многие другие телевизионные эксперты, выступающие по украинскому телевидению, он озвучил возможность развала России.

“Но локальное какое-то продвижение вглубь украинской территории, какие-то локальные действия – это возможно. И этого будет достаточно для того, чтобы разрушить даже то, что есть сегодня”, – подчеркнул украинский дипломат. Таким образом, даже небольшая операция все равно будет опасна для Украины и может привести к тяжелейшим последствиям.