 

Эксперт напугал украинцев военной операцией России

13.04.2021, 22:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На Украине продолжается обсуждение возможной войны с Россией. При этом многочисленные эксперты, выступающие в местных СМИ, зачатую балансируют между двумя противоположными позициями – они одновременно и пугают вторжением, и пытаются убедить зрителей в мощи и силе Украины.

“Проблема в том, что Россия – авторитарная страна, она может очень быстро действовать”, – рассказал бывший посол Украины в США Валерий Чалый. При этом он подчеркнул, что о полномасштабной российско-украинской войне речи идти не может.

По его словам, полномасштабная война с Киевом может дорого обойтись Москве. В частности, как и многие другие телевизионные эксперты, выступающие по украинскому телевидению, он озвучил возможность развала России.

“Но локальное какое-то продвижение вглубь украинской территории, какие-то локальные действия – это возможно. И этого будет достаточно для того, чтобы разрушить даже то, что есть сегодня”, – подчеркнул украинский дипломат. Таким образом, даже небольшая операция все равно будет опасна для Украины и может привести к тяжелейшим последствиям.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.09 / Эльман Пашаев: «Требую от суда провести экспертизу подлинности Ефремова»

24.10 / Мнение: Человек-будильник

22.07 / Карельского историка Дмитриева приговорили к 3,5 годам колонии

29.06 / Мнение: Показательное сожжение ресторана, чёрные привилегии и Ксения Собчак против лутеров

02.11 / Пользователи раскритиковали внешность Светлакова на снимке с Собчак

07.08 / Странное молчание России

03.08 / Марина Неелова объяснила уход Сергея Гармаша из “Современника”

31.07 / Трамп предложил отложить выборы президента США

21.08 / Мнение: Нарушение обмена веществ

17.12 / СМИ назвали имена задержанных по делу «русской мафии» в Испании

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика