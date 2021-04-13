Мнение: Тик-ток хуже секты?

Хуже? Это как посмотреть, конечно. Однозначно относиться к самой популярной «соцсети» невозможно — одни ненавидят, другие любят, третьи завидуют.

И если не кривить душой, кто бы отказался от таких просмотров-охватов-миллионов бешеных лайков? Антон Красовский, ведущий юмористической (как он сам ее характеризует) передачи на канале RT, честно признается, что хотел бы так же. Хотел бы, но прекрасно понимает, что это совершенно другая аудитория. Аудитория, которая будет всегда. Абсолютное большинство — праздное, ведомое и легко управляемое.

С его точки зрения, Тик-ток несомненное зло. Зло, такое же, как и секта в Среднеуральском женском монастыре. И даже хуже. Немногочисленная паства отца Сергия сделает все в угоду своего духовного лидера, как и многомиллионная детская аудитория, выходящая за так называемую несистемную оппозицию.

Пока у так называемой оппозиции не будет условных триста человек в Парламенте, готовых сменить действующую власть во всем ее объеме и проявлении — от главного кабинета в Кремле до кабинета министра просвещения, — говорить о преемственности власти нет никакого смысла. Если такой структуры нет, то и все, что остается делать детям из Тик-тока — это ставить знак равенства между авторитетом и авторитарностью, выдавая желаемое за действительное.

«Пропаганда гомосексуализма», как выразились зрители в чате RT, желающие уколоть ведущего за высказанную точку зрения, — это вполне закономерный комментарий, еще раз подтверждающий актуальность и злободневность затронутых тем. Так что, да — гомосексуализм, оппозиция, тик-ток, секта… Какие еще провокационные слова-теги приходят на ум? Пишите.

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