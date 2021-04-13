 

Названы сроки поставок ударного беспилотника «Охотник» в войска

13.04.2021, 22:38, Новости дня
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Российские военные начнут получать беспилотный ударный комплекс «Охотник» через три года, сообщил зампред коллеги Военно-промышленной комиссии (ВПК) Андрей Ельчанинов.

«Планируются поставки «Охотника» в войска начать уже в 2024 году», – сообщил замглавы коллегии в интервью «Российской газете».

По его словам, беспилотник может работать под управлением летчика, который пилотирует Су-57, при этом «эти самолеты и беспилотники могут взаимодействовать не только друг с другом, но и в различных типах боевых порядков».

В скором времени планируется реализовать возможность управления несколькими беспилотниками «Охотник» из кабины одного Су-57.

«Отрабатывается функция целераспределения между этими летательными аппаратами. Групповое применение управляемых самолетов и беспилотных летательных систем – совсем не за горами. И первые полеты тому подтверждение», – добавил Ельчанинов.

«Охотник» в дальнейшем будет способен под управлением ведущего пилотируемого аппарата «решать любые задачи по воздушным и наземным целям», подчеркнул собеседник издания.

«В этой связке мы видим большие перспективы и наращивание боевого потенциала Воздушно-космических сил России», – подвел итог зампред ВПК.

Летные испытания этого беспилотника начались в августе 2019 года. Во второй половине 2021 года «Охотник» впервые применит оружие по воздушным мишеням в рамках летных испытаний. Речь идет «о стрельбах внутрифюзеляжными ракетами класса «воздух – воздух», которые ранее были отработаны на Су-57».



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