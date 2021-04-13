 

Власти Нидерландов продлили карантин до 28 апреля

13.04.2021, 22:38, Новости дня
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Власти Нидерландов вынуждены продлить ограничительные меры в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции как минимум до 28 апреля, сообщил премьер-министр Марк Рютте.

«Эмоции накаляются, ограничения становятся все более жесткими, и нам все труднее соблюдать карантинные меры», – приводит слова Рютте ТАСС.

«На прошлой неделе мы надеялись, что первые шаги [по смягчению] могут быть сделаны 21 апреля», – подчеркнул премьер-министр Нидерландов. Однако, по его словам, снимать ограничения в эти сроки преждевременно.

«Мы решим в следующий вторник, возможно ли что-то предпринять с 28 апреля», – сказал Рютте, добавив, что в настоящее время больницы переполнены, а уровень заражения коронавирусом слишком высок, чтобы допускать какие-либо послабления до тех пор, пока не пройдет третья волна COVID-19.

При этом, как информирует информационный портал NL Times, Рютте анонсировал поэтапный план выхода Нидерландов из изоляции. С 28 апреля, как указывает портал, в Нидерландах могут открыться террасы кафе и магазины. С 26 апреля студенты высших учебных заведений впервые за четыре месяца смогут вернуться к очному режиму обучения.

Напомним, 1 апреля Нидерланды разрешили зрителям присутствовать на «Евровидении» для COVID-эксперимента. Ранее комендантский час в Нидерландах продлили до конца марта.



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