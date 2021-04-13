 

Москвич осужден на реальный срок за убийство двух котов

13.04.2021, 22:38, Новости дня
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Хамовнический районный суд приговорил жителя Москвы к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении за жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель. По данным следствия, мужчина выбросил с балкона двух котов.

«Хамовнический районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя Москвы Романа Адоньева. Он осужден за совершение преступления, предусмотренного  п. «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными в целях причинения им боли и страданий, повлекшее их гибель, совершенное в отношении нескольких животных)», – говорится в сообщении на сайте Прокуратуры Москвы.

Следствием было установлено, что «03 декабря 2020 года Адоньев, находясь в квартире на ул. Хамовнический Вал в состоянии алкогольного опьянения, схватил кошку по кличке «Люся» и кота по кличке «Васька», принадлежащих его супруге, и выбросил их на улицу с балкона девятого этажа. В результате кошка получила травмы от которых скончалась на следующий день в ветеринарной клинике во время проведения операции. Кот скончался на месте от разрыва внутренних органов с последующим внутренним кровотечением».

«С учетом позиции государственного обвинителя помощника Хамовнического межрайонного прокурора Адоньеву назначено наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении», – сообщили в прокуратуре.

Напомним, в марте 2019 года повесившего кота мужчину приговорили к реальному сроку.



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