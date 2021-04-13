Навальный потребовал, чтобы ему передали Коран с закладкой

Оппозиционный видеоблогер Алексей Навальный, объявивший голодовку на время священного месяца Рамадан, обратился в суд с требованием к администрации колонии предоставить ему том Корана с закладкой.

По его словам, он испытывает душевные и нравственные страдания от отсутствия закладок на территории исправительного учреждения.

– Я знал, что у ФСИН нет совести, но это уже переходит все границы. Мне мои соратники передали Коран с закладкой. Приносят – без закладки. Я между всеми страницами проверил и даже корешок вскрыл – ничего. Это ли не издевательство? В путинской России украсть у человека могут даже самое святое. Все выходим на улицы, чтобы власти не отнимали у нас наши закладки! – написал блогер в Instagram.

Начальник колонии Рустам Хадисов пояснил, что закладку Навальный не получил, потому что на то не было соизволения Всевышнего. Согласно исламскому вероучению, ни одно событие не может произойти без воли Аллаха, поэтому то, что Навальный получит Коран без закладки, также было предопределено высшими силами.

– Истинно верующий человек не станет жаловаться, что он не получил закладку. Если бы Аллах захотел, то никакая сила бы не смогла его лишить. У Навального была ломка без Корана, но теперь он получил священный текст. Мы надеемся, что теперь он перестанет докучать нам своими бессмысленными хотелками, – заявил Рустам Хадисов.

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