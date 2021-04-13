Мнение: Шапкозакидательство

Чего у России не отнять – того, что здесь всегда наступают на одни и те же грабли. Как-то так получается, что русские люди на любом этапе своей истории – самые оголтелые оптимисты в отношении собственных военных потенций, и ничему нас история не учит. Перед практически любой войной в обществе царят самые что ни на есть оптимистические, то есть шапкозакидательские настроения, вызывающие удивление у немногих наблюдателей, сохранивших сколь-нибудь трезвый взгляд. “Малой кровью, на чужой территории” – это ведь не только про сталинское время, это было ВСЕГДА.

И что тоже происходило практически всегда – любые российские войны начинаются не просто с поражений, а с каких-то ошеломляющих РАЗГРОМОВ. После чего обычно война – кровавая, затяжная, страшная – перемещается на российскую территорию и ОЧЕНЬ ДОЛГО с нее не уходит. Потери обычно огромные и могут сравниться разве что с количеством сдавшихся в плен – по последнему показателю Россия (сама или под псевдонимом СССР) тоже неизменно ставит рекорды. Но по итогам Первой Мировой русских сдалось в плен больше, чем солдат всех остальных стран-участниц вместе взятых, а вот во Второй Мировой СССР почти побил этот рекорд уже за первые 5 месяцев (!) своей Великой Отечественной – когда в плен сдалось более 3 млн. бойцов РККА.

Причем это всё касается не только глобальных кампаний, но и даже “малых войн”, типа войн с Японией и Финляндией в первой половине прошлого века. Перед японской в 1905 году современники отмечали какой-то совсем уж невероятный “патриотический подъем”, японцев сравнивали исключительно с макаками – и каково ж оказалось удивление…

истинным символом шапкозакидательства считается все же Русско-японская война 1904-1905 годов. Собственно, выражение “шапками закидать” употреблялось в российской публицистике второй половины XIX века без всякой иронии. Иронический и даже саркастический оттенок данному фразеологизму подарили события начала ХХ века на Дальнем Востоке.

Несмотря на то, что Япония явно готовилась к войне и вынашивала намерения просто выбросить Россию с Дальнего Востока, к восточному соседу в России отношение было насмешливо-снисходительным. Мол, напасть Япония на Россию не посмеет, а если вдруг свершится невероятное – то”шапками закидаем”. В 1903 году Генштаб России, на основании данных разведки, доложил Николаю II о том, что война будет, Япония к ней готова и только ждет удобного случая. Военное присутствие России на Дальнем Востоке при этом было очень слабым. Но власти России не предприняли ровным счетом никаких мер. И Япония уверенно начала боевые действия. Пал Порт-Артур, японцы заставили отступить русских при Мукдене и просто разгромили российский флот при Цусиме. И это все при том, что и население, и армия России были значительно больше, чем у Японии. Неудачные действия России в войне стали одной из основных причин Революции 1905 года… Несмотря на то, что Россия могла вести войну (Япония понесла значительно большие потери и была истощена экономически), Николай II в связи с революционными событиями и военными поражениями дал добро на начало мирных переговоров при посредничестве США. Ценой мира стала передача Японии Южного Сахалина и отказ от арендных прав на Ляодунский полуостров (Порт-Артур) и Южно-Маньчжурскую железную дорогу – стратегически важные объекты. А также Россия развязала руки Японии для того, чтобы та сделала Корею своей колонией, чем Япония и воспользовалась, оставаясь в Корее вплоть до 1945 года.

Кстати, часть потерянного по итогам Русско-японской войны России удалось вернуть только после 1945 года, часть – так и не была возвращена и вряд ли когда-либо уже вернется…

Финскую 1939 года, начатую в конце ноября, Сталин вообще рассчитывал завершить в районе Хельсинки уже к Новому году (что-то напоминает, не правда ли) – но дело внезапно обернулось разгромом целых дивизий, затягиванием на долгие месяцы, массовыми обморожениями и итоговыми потерями – ранеными, обмороженными и убитыми – под 300 тысяч человек, с соотношением потерь – 6 советских солдат на одного убитого финна. А грезили о “легкой прогулке”, учитывая соотношение – 4-миллионная Финляндия против почти 200-миллионного СССР!

Да и даже взломав “линию Маннергейма”, добить Финляндию все равно не удалось – за нее вступилась Англия, да и США. Война с Финляндией оказалась огромной ошибкой во всех смыслах – и цели никакой не достигли, и фактически “обеспечили” себе блокаду Ленинграда (1 млн. умерших от голода), вынудив финнов своей агрессией вступить в войну на стороне Гитлера.

В чем тут причина – раз уж это повторяется из века в век с неизменным результатом? Причина, думается, в изначальной разделенности русского народа на две составляющие – образованных (интеллигенцию, обывателей, чистую публику) – и собственно народ. Беснуются, орут и всегда (в начале) преисполнены бешеного энтузиазма первые – которые как раз и не особо воюют. А те, кто собственно и призван воевать, основная масса, тот самый Русский Мужик – он воевать на самом деле не хочет, не любит, да и не умеет. Начинает он воевать, только если совсем уж припрут к стенке, и делает это все равно С ОТВРАЩЕНИЕМ.

Проблема в том, что обыватели, умеющие зарегистрироваться в Фейсбуке, у нас уже века с 17-го имеют манеру говорить за всех – за себя и за того парня, то есть за Мужика. Потом-то, конечно, когда и чистая публика малость запаршивеет, завшивеет, перемрет частью от болезней, частью от голода и холода, частью все ж словит свою пулю или осколок – тогда да. Тогда и она внезапно прозревает – и рождаются пронзительные произведения, вроде вот этого, с Гурченко, с ее “Только бы не было войны. Только бы не было войны!”

Или вот Доронина – тоже блестящее, великое:

“…Голодная с дрожью запойной

В харчевне под лавкой спала!

На рынке у самой дороги

Где нищие рядом сидят,

Он мне повстречался – безрукий, безногий

Безногий и рыжий солдат”.

Так они всегда и встречаются, потом – народ и его вдохновители.