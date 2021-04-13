Некрасивая – Личное мнение

Дочь Любови Успенской Танечка вернулась из Америки в Москву жить с мамкой.



Фото: Соцсети

Мамка счастлива:

Я счастливая, я вернула свою дочку. Она со мной, она девочка сегодня чистая. Опять стала той девочкой. Этот год стал уроком для нее. Девочка не наркозависимая, всегда вела здоровый образ жизни, занималась йогой.



Однако я ни за Любовь Залмановну, ни за её дочь порадоваться не могу.

Объясню, почему.

Во-первых, Танечка — уже не совсем Танечка и далеко не девочка. Тётке — 31 год, но она ничего из себя не представляет.

На сегодня определяющая характеристика Тани — беззубая дочь Любови Успенской.

Звучит жёстко, но так выглядит правда. Вот вы что-то знаете о Танечке, кроме этой самой правды? Я — нет. Потеряла зубы. Побрилась налысо. Скандалит с матерью. Пожалуй, всё.

В том, что у неё такая инфантильная дочь, виновата сама Любка.

Успенская откровенно неумна. Ну, какой умный человек сотворил бы с собой такое?



Фото: Соцсети

Ещё хуже — то, что свои неумные мысли Успенская вбивает в некрасивую голову дочери. И делает она это, подозреваю, очень давно: с тех самых пор, как Таня была маленькой.

Недавно Любка назвала дочь красивой:

Авария ее разрушила психически. Красивая девочка – красивые волосы, зубы, холеная… Ей было тяжело, начала расслабляться после аварии. Не скрывала от меня. Говорила о болях, а это ее расслабляло, не так ощущала боли и моральные, и физические.

Ну, какая она красивая?



Фото: Соцсети

Таня, как впрочем, и её мать, никогда красивой не была и не будет. Это — тяжёлый случай жены Костика Богомолова: что ни делай с лицом, результат всегда один — до ужаса некрасивая баба. Тут пластическая хирургия бессильна.

Вбивать на редкость некрасивой с рождения девочке в голову мысль о том, что она — красивая, — нецелесообразно. Ничего хорошего из этого не выйдет.

«Какая ты у меня красавица!» — слышит уродливая девочка от мамы, но дети обзывают страшилой, что безжалостно подтверждает и зеркало.

Вы представляете, что у ребёнка творится в башке? Полный диссонанс, если не сказать п-ц.

Любка сама всю жизнь пытается слепить из себя красавицу, делая ставку на внешность, на которую делать ставку категорически нельзя. Это просто путь в никуда.

Ещё и дочери — вместо того, чтобы деликатно обходить тему её некрасивости стороной, прививая взамен любовь к образованию, работе, успеху — талдычит: «Красивая девочка».

Зачем так издеваться над теперь уже взрослой женщиной?

Таня, ходи сюда: учить буду.

Не слушай свою глупую маму: ты некрасивая и никогда красивой не станешь. Никто и никогда, кроме матери, посмотрев на тебя, не скажет: «Какая красивая женщина». Что бы ты ни делала.

И знаешь, что? Это — никакая не трагедия.

Трагедия — это сильно заболеть, умереть, потерять близкого человека. Трагедия — это не иметь денег, чтобы вылечить ребёнка, мужа, отца или мать. Трагедия — это прожить жизнь в погоне за недостижимым и, по сути, пустым. Трагедия — это, в конце концов, потерять зубы в аварии, но не иметь денег на имплантанты, а они у тебя — точнее, у твоей мамы — есть. А, вообще-то, в твоём возрасте должны быть уже у тебя.

Соберись.

Не гонись за красотой. Не слушай мать, которая превратила себя в посмешище. Гонись за счастьем, и оно — уж точно не в том, сколько членов на тебя встанет.

Для меня счастье — в том, что все, кого я люблю, живы-здоровы. В том, что я пишу, чувствуя свою нужность миру. В том, что занимаюсь тем, что нравится, и в том, что у меня на это есть и силы, и деньги.

В этом и заключается истинная красота полноценно проживаемой жизни, а не в отпиленном носе, пришитых сиськах, лайках в Инстаграме и пиписьках, которые на тебя встают.

Как, по-вашему, должны вести себя родители с некрасивым ребёнком? А у вас — красивые дети или всё-таки не очень?

Я считаю, что детям не нужно талдычить ни про их красоту, ни про их некрасивость. Пусть растут людьми, делающими ставку на другие вещи.

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