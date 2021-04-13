 

Мнение: Петров и Боширов едут в Белфаст

13.04.2021, 22:10, Разное
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Если вы не знали, то российские спецслужбы разжигают протесты в Северной Ирландии.

Российские спецслужбы проводят на территории Северной Ирландии мероприятия влияния, направленные на разжигания внутреннего конфликта между республиканцами и лоялистами. Целью таких мероприятий является провокация гражданского конфликта в Северной Ирландии.
Об этом на своей странице в Facebook заявил руководитель Центра оборонных реформ, координатор межведомственной платформы по противодействию гибридным угрозам, которая осуществляет свою деятельность в рамках сотрудничества Украина-НАТО Александр Данилюк.
«В Северной Ирландии продолжаются протесты и уличные беспорядки, которые грозят перерасти в обострение противостояния между республиканцами и лоялистами, которые обвиняют друг друга в развязывании насилия. В то же время, вероятно, настоящие архитекторы находятся в РФ», – заявил Александр Данилюк.
«Хочу напомнить, что в период 2018-2019 годов российские спецслужбы проводили на территории Северной Ирландии специальные мероприятия влияния, направленные на разжигание вражды между этими группами, которые традиционно разделены также по конфессиональному признаку. Республиканцы – католики, а то время как лоялисты – протестанты», – отмечает аналитик.
«Согласно расследованию, которые было осуществлено Лабораторией цифровых криминалистических исследований, российская разведке провела для этого по меньшей мере три информационно-психологических интервенции: поддельное заявление Министра обороны Великобритании Гевина Уильямса о якобы причастности Настоящей Ирландской Республиканской Армии к отравлению в Солсбери, фальшивое письмо лидера Демократической уинстонской партии Арлен Фостер о якобы ее поддержке ЕС в соглашении по Брекситу и якобы приглашение в ряды Настоящей Ирландской Республиканской армии джихадистов», – рассказал руководитель ЦОР.
«В свою очередь Центр оборонных реформ в прошлом году опубликовал доказательства деятельности российских спецслужб по разжиганию гражданского противостояния в США. Тогда в частности приводились примеры российского влияния по радикализации как афро-американских, так и ультраправых организаций», – подытожил Александр Данилюк.

https://infonavigator.com.ua/analitika/aleksandr-daniljuk-specsluzhby-rf-razzhigajut-grazhdanskoe-protivostoyanie-v-severnoj-irlandii/ – цинк

Если католики с протестантами снова сцепились, значит наверняка русский след. Ну или как заявляет сам источник "вероятно". Столь же "вероятно", как и спонсирование протестов BLM и назначение Трампа президентом США. Но нет времени рефлексировать, когда вокруг собора Святой Анны в Белфасте бродят агенты ГРУ и замышляют недоброе.

PS. Северная Ирландия будет свободна от британской оккупации! Как и Шотландия.

PS2. Собор Святой Анны в Белфасте. На этот раз без больших шпилей.

Источник: Colonel Cassad



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