Ученые раскрыли секрет постоянного голода

Ученые медицинской научной компании ZOE и Королевского лондонского колледжа рассказали, почему определенные люди не могут сбросить лишний вес и постоянно ощущают голод. Специалисты напомнили, что сокрушительный аппетит может возникнуть у любого человека.

Исследователи 2 недели искали информацию об уровне сахара в крови. В опыте участвовало 1070 добровольцев, а сбор анализов осуществлялся после завтрака и одного следующего приема пищи днем. Эксперты смогли проанализировать 8000 завтраков и 70 000 остальных приемов еды.

Обычный завтрак предполагал кексы – в них было идентичное число калорий, но большое различие по углеводам, белкам, жирам и клетчатке. Добровольцев тестировали на уровень сахара в крови, сделанный натощак. Это необходимо для определения, как организм может переработать его. Люди постоянно носили систему монитора глюкозы, чтобы измерять показатели сахара в крови в период опыта. Они фиксировали уровень голода и концентрирования благодаря приложению на телефоне. Они обязаны были указывать точное время приема пищи и что именно они ели.

Все опыты показали, что сахар в крови повышался в первые 2 часа после еды. У определенных людей случаются «провалы» уровня сахара через 2-3 часа после такого пика. Быстро сахар падал, но скоро мог восстановиться. Эксперты считают, что такие люди чувствовали сильный голод.

Ана Вальдес, автор работы, заявляет, что у таких людей перерывы между едой укорачивались на 30 минут, они съедали на 312 калорий больше, чем люди, которые не переживали «провалов». Вероятно, что таким людям за год прибавляется 9 килограмм избыточного веса. Также установлено, что резкое понижение уровня сахара в крови взаимосвязано с интенсивностью ощущения голода. Также эксперты не зафиксировали общей взаимосвязи между весом, возрастом, ИМТ и уровнем сахара в крови.

Специалисты отметили, что у мужчин «провалы» были замечены чаще, чем у женщин. Понизить уровень сахара помогает пища, метаболизм, активность, поэтому обычный выбор продуктов может уменьшить голод. Если голод накатывает, то это считается тревожным сигналом и может оказаться связанным с эмоциональными расстройствами и стрессом. Дэвид Шлундт, психолог Университета Вандербильта, полагает, что постоянный голод – симптом депрессии. Люди в стрессе не могут проконтролировать количество еды и не способны утолять голод.

Источник: naked-science.ru