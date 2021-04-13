 

“Мощные боевые возможности”: Россия предупредила НАТО посредством сразу трех сигналов

13.04.2021, 22:02, Разное
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Один из авторитетных китайских порталов недавно опубликовал статью, в рамках которой эксперты издания обсудили нюансы соотношения вооруженных сил в потенциальном противостоянии между Россией и НАТО. По мнению авторов, РФ подала Североатлантическому альянсу уже три убедительных предупреждающих сигнала.
Как полагают специалисты, действия РФ являются, своего рода, ответом на стремление стран НАТО во главе с США закрепиться в Черноморском регионе и, таким образом, вплотную приблизиться к российским границам. Более того, Черное море традиционно является сферой влияния Россией и важным маршрутом, позволяющим российским кораблям быстро выходить в Атлантике. Потому делом первоочередной важности для руководства страны является обеспечение стабильности и безопасности на приграничных территориях. Упреждая экспансию Североатлантического альянса, командование ВС РФ недавно провело в Арктике учения, в ходе которых ракетные подводные лодки стратегического назначения смогли взломать ледовые толщи и всплыть на поверхность на расстоянии менее 100 метров друг от друга. В свою очередь, за Полярный круг Москвой был направлен отряд истребителей МиГ-31БМ, при этом один из них произвел перехват и условное уничтожение самолета “противника” посредством ракет “воздух-воздух” большой дальности. Далее в Черное море руководство российских ВМС вывели шесть военных субмарин класса “Кило” якобы для осуществления боевого дежурства.

“Все эти три демонстрации силы позволили показать мощные боевые возможности РФ для борьбы с угрозами её безопасности. И если в НАТО будут и дальше настаивать на встрече с российским оружием, то Москва с удовольствием устроит им локальную войну среднего масштаба, но на их территории”, – резюмировали китайские военные эксперты. Аналитическая работы была опубликована в издании NetEase.

Источник: politexpert.net



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