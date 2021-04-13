 

Представительница певицы Zivert не захотела комментировать компрометирующие подопечную архивные фото

13.04.2021, 22:02, Разное
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На днях в Сети разгорелся скандал вокруг популярной певицы Юлии Зиверт, основанный на публикации архивных кадров якобы неоднозначного прошлого знаменитости. Представительница звезды сцены отказалась от комментария по указанному поводу.
Отправной точкой эпатажного обсуждения стала публикация в соцсети Instagram одного из звездных пабликов, в рамках которой были размещены фото 2011 года с изображением девушки, весьма похожей внешне на Zivert.

Продемонстрированная на фото особа, которую авторы публикации отождествили с вышеупомянутой исполнительницей, была облачена в одежду, характерную для танцовщиц Go-Go – девушек, зарабатывающих на жизнь не только собственно стриптизом, но, порой, и “интимными услугами”. Стремясь разобраться в неоднозначной ситуации, журналисты одного из авторитетных отечественных интернет-изданий попытались связаться с менеджером Юлии Зиверт, однако официальная представительница поп-звезды, узнав о сути запроса, попросту отказалась от любых комментариев.

Изображение взято с: [email protected]_zivert
Примечательно, что сама Zivert ранее, говоря о своем прошлом, упоминала, что работала стюардессой, а большой успех на эстраде ей принесли кропотливая работа и вера в свою мечту – стать певицей. Вероятно, такие откровения звезды и породили массу эмоций разочарования, возникших у большой части поклонников 30-летней красавицы, поверивших в правдивость эпатажного интернет-поста.

Источник: www.kp.ru



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