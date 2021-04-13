 

Программа туристического кешбэка вдвое повысила продажи туров в регионах

13.04.2021, 21:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Продажи туров в регионах РФ увеличились в два раза в связи с действием программы туристического кешбэка, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) Дмитрий Горин в эфире телеканала «Россия 1».

«С учетом акции кешбэка мы увидели фактически двукратное увеличение продаж [туров] по российским направлениям. Это не только Краснодарский край и Крым, это вся география от Калининграда до Владивостока», – передает слова Горина ТАСС.

Программа частичного возврата денег при покупке российских туров стартовала в прошлом году. В рамках первого этапа туры и проживание с кешбэком можно было приобрести в августе, а само путешествие нужно было совершить до конца года. Второй этап продаж начался в октябре и распространялся на поездки до 10 января. За два этапа действия программы туристического кешбэка россияне приобрели туры на 6,5 млрд рублей, а общая сумма возврата составила 1,2 млрд рублей. По состоянию на начало апреля в рамках третьего этапа программы туристического кешбэка россияне приобрели туров на 4,5 млрд рублей, при этом им вернулось от государства 800 млн рублей.

Продажи туров с кешбэком за отдых в РФ возобновились 18 марта и продлятся до 15 июня, отправиться в путешествие можно до 30 июня. Приобрести можно как пакетный тур, так и только проживание или круиз. Кешбэк составляет 20% от стоимости поездки, но не более 20 тыс. рублей. Оплатить путешествие необходимо онлайн картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности этой платежной системы. Возврат части средств осуществляется автоматически на эту карту в течение пяти дней.

В прошлом году россияне получили 1,2 млрд рублей за туры с кэшбэком, а приобрели туры на 6,5 млрд рублей. Самыми популярными направлениями в прошлом году стали: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Калининград, Ялта, Нижний Новгород, Севастополь, Краснодар и Екатеринбург.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.11 / В Верховной Раде собирают подписи за отставку главы Фонда госимущества – Фурса

16.08 / Площадь Независимости в Минске оцепили перед митингом в поддержку Лукашенко

21.12 / В ОП опровергли предложение распределять продукты малоимущим

23.07 / Астроном: Пролетающую мимо Земли раз в 7 тыс. лет комету лучше всего наблюдать этой ночью

16.10 / В пригороде Франции мужчина обезглавил профессора истории, который показывал студентам карикатуры на пророка Мухаммеда

02.11 / Землетрясение в Турции. Число жертв достигло 69

11.07 / Полиция выяснила обстоятельства огнестрельного ранения активиста в Николаеве

23.08 / Тимошенко заразилась коронавирусом

25.03 / Курортный сбор предложили ввести во всех регионах

26.12 / Папа Римский – коронавирусные вакцины — это «свет надежды», но доступ к ним должны иметь все

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика