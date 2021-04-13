Мнение: Если вы потеряли эмпатию…

Вы сможете ее вернуть, утраченную – завтра, в кафе Шоколадница на Китай-городе!! Ура! По уже установившейся традиции: в среду я опять буду ждать всех желающих приобрести книгу “Страна утраченной эмпатии” с автографом автора в кафе “Шоколадница” возле м.Китайгород, на углу улиц Маросейка и Лубянский проезд (напротив Политехнического музея). Время – с 18 до примерно 20 ч (обычно получается чуть позже). Велкам! Заодно посидим, попьем чайку, покалякаем за политику. Также для тех, кто не сможет прийти – есть возможность заказать книгу у меня – я отправлю ее почтой и с автографом автора! Пишите по адресу e-mail [email protected] или в личку. Если кто потеряется по дороге в кафе или не найдет там меня – телефон (985)741-0098.