«Говорит с трудом»: Юлия Навальная рассказала о состоянии мужа в колонии после 13 дней голодовки

ФСИН оценивает его состояние как «удовлетворительное».

Исследования не подтвердили туберкулез и коронавирус у политика Алексея Навального, который находится в ИК-2 города Покрова Владимирской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСИН.

«Ему (Навальному — ред.) 6 апреля врачами-специалистами проведено полное медицинское обследование, клинико-лабораторные и диагностические исследования, в том числе на новую коронавирусную инфекцию и туберкулез. По результатам исследования диагнозы не подтвердились. Консилиум врачей оценил состояние здоровья осужденного как удовлетворительное», — цитирует агентство УФСИН по Владимирской области.

Жена Навального Юлия рассказала, что сегодня посетила супруга в колонии. «Он все такой же жизнерадостный и веселый. Правда, говорит с трудом и время от времени кладет трубку и ложится на стол, чтобы передохнуть. Похудел сильно, даже по сравнению с концом сентября, и весит уже 76 кг при росте 190», — говорится в ее посте в инстаграме.

Навальный оказался за решеткой после того, как Симоновский суд Москвы заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. В колонии у политика начались проблемы со здоровьем, у него нашли две грыжи и протрузию. Вот уже почти две недели оппозиционер держит голодовку и требует допустить к нему врача. Сегодня политик сообщил, что подает в суд на ИК-2 в Покрове из-за того, что ему не отдают Коран и другие присланные книги якобы из-за проверки их «на экстремизм».

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