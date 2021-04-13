В Huawei отказываются от поставок комплектного зарядного устройства

В Huawei планируют отказаться от поставок комплектного зарядного устройства для некоторых отдельных моделей смартфонов. Причина кроется в дефиците зарядных микросхем на производстве.

Инсайдеры сообщают о готовности Huawei в ближайшем будущем отказаться от поставки зарядного устройства со всеми фирменными смартфонами, работающими на базе процессора Kirin 990. Это означает, что покупая Huawei Nova 8 или Mate 40, покупателю придётся дополнительно озадачиться приобретением зарядки для своего телефона. Официально компания пока не пишет о главной причине такого решения, но информаторы говорят о дефиците микросхем для зарядных устройств. При этом в фирменных магазинах китайского производителя, как и прежде, зарядки для всех устройств будут продаваться без ограничений.

Это не первый раз, когда известная компания отказываться поставлять вместе со своими устройствами зарядки к ним. Первыми такую волну запустили Apple, а следом и Samsung. В этих случаях официальные представители корпораций заявили о необходимости беречь окружающую среду и, как следствие, использовать одно зарядное устройство от фирменной техники для всех устройств.

Источник: www.ixbt.com