 

В Huawei отказываются от поставок комплектного зарядного устройства

13.04.2021, 21:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Huawei планируют отказаться от поставок комплектного зарядного устройства для некоторых отдельных моделей смартфонов. Причина кроется в дефиците зарядных микросхем на производстве.
Инсайдеры сообщают о готовности Huawei в ближайшем будущем отказаться от поставки зарядного устройства со всеми фирменными смартфонами, работающими на базе процессора Kirin 990. Это означает, что покупая Huawei Nova 8 или Mate 40, покупателю придётся дополнительно озадачиться приобретением зарядки для своего телефона. Официально компания пока не пишет о главной причине такого решения, но информаторы говорят о дефиците микросхем для зарядных устройств. При этом в фирменных магазинах китайского производителя, как и прежде, зарядки для всех устройств будут продаваться без ограничений.

Это не первый раз, когда известная компания отказываться поставлять вместе со своими устройствами зарядки к ним. Первыми такую волну запустили Apple, а следом и Samsung. В этих случаях официальные представители корпораций заявили о необходимости беречь окружающую среду и, как следствие, использовать одно зарядное устройство от фирменной техники для всех устройств.

Источник: www.ixbt.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.01 / Не судьба: Экстрасенсы предрекали Бузовой крах отношений с Манукяном

30.06 / Популярный артист разводится с женой после 24 лет брака

10.07 / Росстат заявил о смерти 7,5 тысячи пациентов от коронавируса в мае

04.01 / Путин предложил разработать сертификаты о прививках от COVID-19

06.11 / “Я хочу учиться”: Анна Седокова записалась на онлайн-обучение в Гарвард

13.03 / Баста объяснил поведение и тактику Светланы Лободы на детском «Голосе»

03.02 / Председатель Симоновского суда Москвы подал в отставку

26.07 / Мнение: Стратегия «Большого Ближнего Востока»: как США пытаются разрушить шиитский мост Ирана

05.04 / Татьяна Навка и Дмитрий Песков с дочерью на отдыхе в Крыму: новые фото

31.08 / Кардиологи рассказали о боли, требующей срочного обращения к врачу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика