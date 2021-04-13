В янтаре из Мьянмы нашли остатки жука и пыльцы эпохи динозавров

Ученые-палеонтологи обнаружили уникальные ископаемые эпохи динозавров. В янтаре, найденном в Мьянме, сохранились остатки пыльцы растений и жука, обитавшего на Земле в те далекие времена.

Со времен существования динозавров прошло порядка 243-233 миллионов лет. О тех далеких временах формирования флоры и фауны Земли свидетельствуют ископаемые, которые исследователи находят в различных местах по всей планете. Новые артефакты, обнаруженные на территории Мьянмы, – куски янтаря, которые содержат фрагменты пыльцы растений доисторических времен, а также останки жука.

После анализа выявленных элементов исследователи установили, что принадлежат покрытосеменным и цветковым растениям, а также насекомому Pelretes vivificus, или цветочная блестянка. Судя по всему, древний жук, обитавший на Земле одновременно с исполинами динозаврами, употреблял в пищу цветочную пыльцу. Это и стало причиной консервации ее остатков вместе с фрагментами животного. Интересно, что, по предположениям палеонтологов, внешне жук не отличался от современных «собратьев».

Так, брюшко насекомого содержит большое количество волосков, которые позволяли ему собирать и переносить на себе больше пыльцы. Вместе с ней в окаменевшей смоле древних деревьев присутствуют также продукты жизнедеятельности цветочной блестянки. Следует отметить, что за сотни миллионов лет рацион жуков, чей предок выявлен в янтаре, не изменился. Вместе с пыльцой цветов они поедают также их завязи и венчики. Первые насекомые-опылители появились на Земле почти одновременно с цветочными растениями. Именно благодаря их быстрой эволюции представители флоры смогли в короткий срок массово распространиться во второй половине мелового периода.

Источник: nauka.tass.ru