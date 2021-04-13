 

Ученые создали покрытие, уничтожающее грибковые инфекции и супербактерии

13.04.2021, 21:08, Разное
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Ученые смогли создать нанопокрытие, которое будет использовано на имплантах и повязках, чтобы лечить смертельные грибковые и бактериальные инфекции. Работу описали в издании Applied Materials & Interfaces.
В медицине существует большая задача – устойчивость бактерий к антибиотикам. Опасностью для больных коронавирусом стал грибок Aspergillus, вызывающий вторичные инфекции, которые считаются смертельно опасными. Ученые Мельбурнского технологического университета с другими исследователями Австралии смогли создать на основании слоистого черного фосфора ультратонкий 2D-материал, обладающий противомикробными качествами. Раньше черный фосфор использовали в электронике, но его не подвергали потенциальным клиническим исследованиям.

Специалисты сообщили, что новое покрытие эффективно против многих микроорганизмов, супербактерий, устойчиво к антибиотикам. Было доказано, что при нанесении на титановые и хлопковые поверхности, используемые для повязок, материал оказался высокоэффективным против устойчивых к лекарственным препаратам бактериям и грибков.

Аарон Элбурн, автор исследования, рассказал, что патогены ответственны за вред на здоровье, так как устойчивость к препаратам возрастает и людям трудно бороться с инфекциями. Он настаивает, что всем необходимо новое средство, чтобы бороться с супербактериями.

Эксперты сообщают, что открытие материала, который предупреждает инфекции, считается большим достижением. Сумит Валиа, ученый, заявляет, что такое нанотонкое покрытие способно разрывать клетки бактерий. Особенность черного фосфора легко разлагаться кислородом оказалась идеальной, чтобы убивать микробов. Когда черный фосфор расщепляется, он окисляет поверхности грибов и бактерий, приводя к их разрыву.

Учеными была проверена и результативность нанотонких слоев против 5 штаммов бактерий, таких как кишечная палочка, золотистый стафилоккок и 5-ти грибов Candida auris. Через 2 часа на поверхностях, которые были покрыты черным фосфором, погибло до 99% грибковых клеток и бактерий. Но эксперты отметили, что за этот период черный фосфор стал разлагаться и распался за сутки, что демонстрирует малый срок работы покрытия, но и считается гарантией того, что материал не способен накопиться в организме.

Источник: ria.ru



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