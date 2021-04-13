Мнение: Памятник революционеру Разину, голый «Освобождённый труд» и провальный план Ленина

1. Степан Разин был крайне неприятным человеком: грабил, убивал, насиловал. Нанёс немало зла России и русскому народу, но в итоге был пойман и казнён. Широко известен сюжет из народной песни о Степане Разине: взяв в плен дочь персидского вельможи, казак сначала заставил её стать своей любовницей, а потом в пьяном виде убил, утопив в реке. Цитирую из воспоминаний современника событий, лично знакомого с казаком:

При нём была персидская княжна, которую он похитил вместе с её братом. Он подарил юношу господину Прозоровскому, а княжну принудил стать своей любовницей. Придя в неистовство и запьянев, он совершил следующую необдуманную жестокость и, обратившись к Волге, сказал: «Ты прекрасна, река, от тебя получил я так много золота, серебра и драгоценностей, ты отец и мать моей чести, славы, и тьфу на меня за то, что я до сих пор не принес ничего в жертву тебе. Ну хорошо, я не хочу быть более неблагодарным!» Вслед за тем схватил он несчастную княжну одной рукой за шею, другой за ноги и бросил в реку. На ней были одежды, затканные золотом и серебром, и она была убрана жемчугом, алмазами и другими драгоценными камнями, как королева. Она была весьма красивой и приветливой девушкой, нравилась ему и во всем пришлась ему по нраву. Она тоже полюбила его из страха перед его жестокостью и чтобы забыть своё горе, а всё-таки должна была погибнуть таким ужасным и неслыханным образом от этого бешеного зверя.

Так вот — оказывается, в Ростове-на-Дону есть памятник Степану Разину! Памятник открыли в 1972 году, при Леониде Брежневе. Тогда было принято ставить памятники всем врагам «царской» России, и народный «герой» Степан Разин идеально вписывался в этот коммунистический пантеон. Тут не было бы ничего странного или необычного, если бы не одна деталь. Цитирую из описания: «памятник представляет собой композицию из семи скульптур, которая включают в себя фигуры Степана Разина и персидской княжны, а также пятерых верных ему дружинников, которые стоят на ладье».

https://ru.wikipedia.org/wiki/Памятник_Степану_Разину_(Ростов-на-Дону)

Можно было бы понять, если бы Степана Разина как-то загримировали, представив публике не кровожадным головорезом, каковым он был с исторической точки зрения, а пламенным борцом-освободителем за народное счастье. Однако авторы памятника, похоже, решили, что жуткая история с насилием над персидской девушкой и её последующим убийством — милая колоритная деталь, достойное украшение в оправе подвигов революционера.

Как видно по фотографии, памятник весьма неоднозначен в художественном плане. Впрочем, он сделан из бетона, так что со временем обветшает и развалится сам собой. Та же судьба, вероятно, постигнет деревянный памятник Разину в Волгодонске, известный тем, что в него ещё за два дня до открытия врезался теплоход:

2. Интересное из истории уничтожения русских памятников большевиками:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ленинский_план_монументальной_пропаганды

Летом того же года… разобрали фигуру императора памятника Александру III у Храма Христа Спасителя. Процесс разборки грандиозного памятника потребовал составления специального проекта, к которому привлекли архитектора Д. П. Осипова. Работы растянулись на несколько месяцев и были намеренно театрализованы: бронзовая статуя императора расчленялась по частям… Весь процесс снимался на фото и киноплёнку и демонстрировался по стране. Оставшийся постамент долгое время рассматривали как будущее основание памятника «Освобождённому труду». 1 мая 1920 года на закладке нового памятника выступил В. И. Ленин; позднее на постаменте появилась надпись «Здесь будет воздвигнут памятник „Освобождённый труд“, который заложил Ленин 1 мая 1920 г.» На создание памятника был проведён конкурс, модели монументов выставлялись весной 1920 года во дворе Музея изящных искусств, лишённого имени Александра III.

В число «царских слуг» попал герой Русско-турецкой войны генерал М. Д. Скобелев, памятник которому установили в 1912 году на Тверской площади, тогда же получившей название Скобелевской. Как писали газеты, снос памятника начался летом 1918 года, якобы по инициативе рабочих завода Гужона (позднее «Серп и Молот»), без всякого принуждения со стороны новой власти; о ходе сноса памятника Скобелеву регулярно докладывали В. И. Ленину.

Памятник «Освобождённому труду» в итоге всё же открыли, однако уже не в Москве, а в Екатеринбурге:

https://maxpark.com/community/8211/content/6557262

Мраморная фигура работы скульптора Степана Эрьзи украшала центр Екатеринбурга с 1 мая 1920-го по 11 июля 1926 года. Официально она называлась памятником «Освобождённому труду» и, по задумке Степана Эрьзи, должна была представлять собой пирамидальное сооружение, у подножия которого расположились бы изваяния 20 великих людей: Кампанеллы, Достоевского, Маркса и многих других. Венчать всю композицию должна была та самая скульптура «Освобождённому труду», которую в народе прозвали «Ванька голый».

…денег хватило только на одну скульптуру… семиметровая скульптура заняла постамент памятника императору Александру II Освободителю, который был уничтожен в 1917 году…

…местные жительницы, отказывавшиеся смотреть на «срамоту», закидывали памятник «Освобождённому труду» чернильницами с тушью. В связи с этим 11 июля 1926 года между 3 и 4 часами утра скульптуру по лебёдке спустили в специальный грузовик и увезли в краеведческий музей.

3. К счастью или к сожалению, но большая часть памятников, открытых в рамках Ленинского плана монументальной пропаганды, не дожила до наших дней.

Во-первых, скульптуры делались наскоро, из крайне недолговечных материалов (гипса и дерева), которые быстро ветшали и приходили в негодность. Во-вторых, многие памятники были настолько слабыми с художественной точки зрения, что не дотягивали даже до весьма низких стандартов романтической эпохи перемен.

Почему же к выполнению столь великого революционного плана скульпторы подошли вяло и без души? Возможно, потому что они одними из первых столкнулись с коммунистическим отношением к труду:

http://vovse-ne.ru/?p=314&page=2

…в отличие от дореволюционных конкурсов, победитель не получал денежное вознаграждение. Ему платили лишь непосредственно за работу и материалы.

Впрочем, основная часть заказа на памятники была распределена вообще без конкурса, с оплатой на уравнительной основе:

Тот же Конёнков [автор эскизов к тому самому памятнику Степану Разину] так рассказывает о своём участии в этом заседании Совнаркома: «Владимир Ильич спросил меня, какие меры необходимо принять, чтобы незамедлительно приступить к делу.

Я ответил, что, учитывая короткие сроки, намеченные Совнаркомом, надо установить постаменты и фигуры до наступления морозов. Скульпторы должны представить проекты памятников в гипсе, в натуральную величину. Я подчеркнул, что особенно важны первые проекты, которые будут приняты как показательные.

Владимир Ильич тут же спросил меня о примерной стоимости каждого монумента.

— Примерно восемь тысяч рублей, как в Петроградской коммуне. Там стоимость каждого памятника определена в 7 тысяч 910 рублей,— ответил я.

Владимир Ильич, внимательно выслушав мой ответ, подчеркнул, что именно такая сумма должна быть выделена каждому скульптору вне зависимости от его имени, а потом спросил меня, устроит ли нас, если все суммы будут выделены в трехдневный срок.

Я ответил:

— Вполне».

Далее Конёнков пишет: «15 августа, когда окончательно выверили и согласовали список предполагаемых памятников, состоялось общее собрание скульпторов, и весь небывало грандиозный заказ на основе принципа свободного внутреннего распределения был разобран немногочисленным, но, как оказалось, дружным коллективом московских скульпторов…

Неудивительно, что с таким уровнем менеджмента план монументальной пропаганды в целом провалился. Зато комиссия по памятникам отлично справилась с другой своей задачей: уничтожила большую часть дореволюционных монументов.