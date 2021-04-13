 

В Нижнем Тагиле у матери похитили трехлетнюю дочь

13.04.2021, 21:00, Разное
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В Нижнем Тагиле судебные приставы организовали поиски трехлетней девочки, похищенной из собственной квартиры. Главным подозреваемым выступает ее родной отец. Мужчина в разводе с матерью девочки.

Суд постановил, что ребенок должен проживать вместе с матерью. На этом фоне отец проник в дом бывшей жены и насильно выкрал ребенка, передает РИА ФАН. Теперь его разыскивают.



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