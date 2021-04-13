 

Россия и Узбекистан договорились о сотрудничестве в сфере трудовой миграции

13.04.2021, 20:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Парламенты РФ и Узбекистана готовы внести вклад в реализацию двусторонних соглашений, подписание которых запланировано во время предстоящего визита в Россию президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Все это крайне важно в связи с предстоящим государственным визитом президента Узбекистана. Повестка визита мощная, готовится целый пакет двусторонних документов, которые будут подписаны во время визита. Думаю, парламенты наших стран внесут свой вклад их реализацией», – цитирует ее слова РИА «Новости».

Во время встречи с главой сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой Матвиенко отметила, что придает большое значения визиту.

«Уверены, что он не только придаст новый импульс активизации и развитию нашего межпарламентского взаимодействия, но и позволит более эффективно развивать весь комплекс российско-узбекских отношений», – рассказал спикер СФ.

Глава сената Узбекистана отметила, что во время визита узбекского лидера в Россию состоится очередной российско-узбекский межрегиональный форум с участием верхних палат парламентов двух стран.

В пресс-службе Совфеда отметили, что в конце встречи Матвиенко и Нарбаева подписали меморандум о сотрудничестве по вопросам трудовой миграции между СФ и Сенатом Олий Маджлиса. Теперь стороны будут обмениваться информацией о своей законодательной деятельности в этой сфере, изучать практику реализации соответствующих законодательных актов, обсуждать международный опыт управления миграционными процессами, совершенствовать договорно-правовую базу РФ и Узбекистана в сфере миграционного регулирования.

Государственный визит президента Узбекистана в Россию был запланирован на 2020 год, однако был перенесен на 2021-й по причине пандемии COVID-19. Конкретные даты пока не определены.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.01 / В ЛНР сообщили о диверсии на газопроводе

23.12 / Глава Минобороны Украины назвал “фальцетом” информацию о своей возможной отставке

06.11 / Президента Косово в Гааге взяли под стражу

06.01 / Сенат США неожиданно прервал заседание по утверждению итогов выборов

06.11 / Против штаба Трампа начали расследование в США

08.04 / Украина обвинила Россию в гибели пятилетнего ребенка в Донецке

21.01 / Байден вернул США в Парижское соглашение по климату

26.07 / Ситуацию с затонувшим около Одессы танкером признали чрезвычайной

17.11 / Суд отменил заочный арест Януковича, Санду победила на выборах президента Молдовы. Главное за день

13.12 / Власти Британии посоветовали магазинам запастись едой и лекарствами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика