 

В ЛНР заявили о резком росте провокаций со стороны ВС Украины за сутки

13.04.2021, 20:50, Новости дня
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Со стороны украинских военных за минувшие стуки значительно возросло количество огневых провокаций, сообщил офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.

«По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки количество огневых провокаций со стороны противника резко увеличилось», – передает его слова РИА «Новости».

По словам Филипоненко, подобные действия украинских силовиков говорят о нежелании Киева «идти по пути мирного урегулирования конфликта и выполнять достигнутые договоренности».

В субботу сообщалось, что украинские силовики пять раз за сутки нарушили режим тишины в ЛНР. Также украинские силовики обстреляли окраины Донецка.



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