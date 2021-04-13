В ЛНР заявили о резком росте провокаций со стороны ВС Украины за сутки

Со стороны украинских военных за минувшие стуки значительно возросло количество огневых провокаций, сообщил офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.

«По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки количество огневых провокаций со стороны противника резко увеличилось», – передает его слова РИА «Новости».

По словам Филипоненко, подобные действия украинских силовиков говорят о нежелании Киева «идти по пути мирного урегулирования конфликта и выполнять достигнутые договоренности».

В субботу сообщалось, что украинские силовики пять раз за сутки нарушили режим тишины в ЛНР. Также украинские силовики обстреляли окраины Донецка.