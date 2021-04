В гостях у Мадонны: экскурсия по дому в Хидден-Хилс, который она купила у The Weeknd

Круговорот дорогих особняков среди голливудских знаменитостей продолжается: Памела Андерсон недавно выставила на продажу свой особняк в Малибу и собирается переехать в Канаду, Джон Траволта тоже решил расстаться с домом, который хранит в себе плохие воспоминания, а Риз Уизерспун продала ферму в пригороде Малибу и купила домик в английском стиле в Лос-Анджелесе. Есть и те, кто, так сказать, меняются домами (как в мелодраме “Отпуск по обмену” с Кэмерон Диаз и Кейт Уинслет) – с одной только разницей, что делают это не временно.

Например, в марте певица Рианна заселилась в дом, где до нее раньше жила дочь известного американского писателя Сидни Шелдона, а в соседях до недавнего времени у нее была коллега по цеху – Мадонна. Последняя около года арендовала особняк, в котором до карантина жила Мэрайя Кэри. И вот после десятка лет скитаний между Нью-Йорком, Хэмптонсом и Лиссабоном Мадонна решила пустить корни в вотчине всех голливудских селебрити. 62-летняя певица со своим 27-летним бойфрендом Ахламаликом Уильямсом и четырьмя приемными детьми осела в Хидден-Хилс, городке, который входит в округ Лос-Анджелеса.

Поп-звезда решила не мелочиться и купила домик за 19,3 миллиона долларов. Как сообщило издание The Dirt, сделку она совершила не с риэлтором элитной недвижимости, а напрямую с предыдущим владельцем – певцом The Weeknd (точнее, через официальных представителей друг друга). Звезды, кстати, долго торговались: The Weeknd приобрел совершенно новый дом почти четыре года назад за 18,2 миллиона долларов и первоначально выставил его на продажу за солидные 25 миллионов. Но спустя время он снизил цену до 22 миллионов, а Мадонна уговорила его сделать скидку еще в 2,7 миллиона долларов. На том и сошлись.

Здание в 1171 квадратный метр с девятью спальнями и девятью ванными комнатами расположен на участке в 1,2 гектара. На территории двухэтажного дома, выполненного в светлых тонах и с отделкой из натурального дерева, есть свое хранилище для вин, парковка на пять машиномест, огромная гостиная, кабинет, библиотека, домашний кинотеатр, просторная кухня с двумя “островами” и многое другое. На крыше здания есть не только лежаки, где можно загорать, но и личная баскетбольная площадка. Но “фишкой” дома стал задний двор, где спрятан бассейн и патио с диванами и барбекю для вечерних посиделок на свежем воздухе.