И пусть весь мир подождет: почему Мальдивы остаются райским местом для отпуска даже в пандемию

За последний год мир изменился настолько, будто развитие его дальнейшего сюжета вдруг доверили кому-то, вроде Олдоса Хаксли или Джона Толкина: то, что раньше казалось нереальным, невозможным, абсурдным, сейчас стало нашей новой реальностью. Путешествия тоже изменились – до 2020 года, планируя отпуск, можно было изрядно помучиться с выбором страны, теперь же, словно в популярной телеигре про миллионера, приходится выбирать из предложенных вариантов. Но, к счастью, варианты очень даже неплохие. Например, Мальдивы, которые одни из первых открыли свои границы для российских путешественников, а те, в свою очередь, гостеприимство республики вознаградили. По данным Министерства по туризму, только за три первых месяца этого года на их островах побывало более 58 тысяч россиян. В чем причина такой популярности и почему это место идеально подойдет и молодоженам, и семьям в том числе с маленькими детьми, и любителям подводного мира, и вконец уставшим офисным работникам? Попробуем разобраться.

Что мне снег, что мне зной, что мне Covid-19

На некоторых курортах на Мальдивах действует концепция No news, no shoes: что-то вроде приехали на остров, затерянный посреди Индийского океана, расслабьтесь, забудьте о новостной повестке мира и почувствуйте себя немного Робинзоном, расставшись с такой привычной деталью повседневности, как обувь. И это работает: какое интервью принца Гарри и Меган Маркл или очередной поворот в “ковидном” блокбастере, когда прямо под полом твоей виллы плещется океан, на веранде – целое представление в двух актах “Рассвет” и “Закат” в исполнении солнца, а также бесконечные миниатюры от подводных обитателей – участвуют рыбы всех цветов, размеров и мастей (акулы в том числе, да-да), скаты и черепахи? Все страхи и напряжение, вызванные коронавирусом, там рассеиваются, как туман в утренние часы над океаном.

Но те, у кого нервная система так просто не поддается на уловки окружающей обстановки, могут также быть спокойны. В аэропорту и на территории каждого курорта соблюдаются все необходимые меры безопасности – персонал и гости носят маски в общественных местах (вроде ресторана), везде имеются санитайзеры, а обеденные столы и стулья тщательно дезинфицируются после каждого гостя, и новому посетителю об этом скажет табличка с соответствующей надписью. Персонал также регулярно сдает ПЦР-тесты, равно как и все туристы обязаны иметь при себе отрицательный результат этого исследования. Да и вообще Мальдивы – на то и Мальдивы: если захотите максимального уединения, там у вас есть все условия, чтобы его получить.

Почувствуй себя Робинзоном

Об уединении стоит поговорить отдельно. Мальдивы действительно представляются райским местом для интравертов или тех, кто чрезмерно устал от шума городов, социальных сетей, бесконечного списка дел и общения. Никаких набережных с чередой отелей, пляжей, забитых до отказа и разделенных этими же самыми отелями, и случайных людей. На каждом острове расположен только один курорт, посетители которого с течением времени уже начинают узнавать друг друга в лицо. Кроме того, фишкой островов являются и знаменитые виллы на воде, позволяющие просыпаться не просто с видом на океан, а буквально в самом океане. Его успокаивающий шум не затихает, даже если плотно закрыть панорамные окна – волны бьются о сваи, на которых стоит вилла, и создают ощущение, будто засыпаешь прямо на пляже.

У каждой виллы есть собственный спуск в океан и зона для загара – так что на вашем личном “пляже” вам точно никто не помешает. Голодными вы также не останетесь – опция доставки еды в номер есть на каждом курорте.

Такой вид открывается с лестницы вашей личной океанской виллы

Так выглядит “личный пляж” посетителей курорта Robinson Club Noonu Maldives, которые забронировали виллу на воде

Идеальнее, чем в фотошопе

Бирюзовый оттенок воды и белоснежность песка на Мальдивах не отметил только ленивый, но не сказать об этом просто невозможно, если хотя бы раз видел это собственными глазами. Можно сколько угодно любоваться цветом океана на рекламных буклетах, в истаграмах знаменитостей и выпусках “Орла и решки”, но реальность все равно впечатлит сверх меры. Даже чистое голубое небо на фоне такой лазурной воды выглядит совершенно блеклым. А купаться в таком океане – отдельное удовольствие. Вода теплая (не остывает ниже 27 градусов) и совершенно прозрачная, благодаря чему можно рассмотреть замысловатый окрас подводных обитателей во всех деталях. Что радует – отправляться на поиски Немо не придется: большое количество рыб плавает прямо у берега или вилл, совершенно не обращая внимание на странных персонажей в купальниках и ластах. Если повезет (а везет довольно часто), можно столкнуться чуть ли не нос к носу с акулой (к счастью, только рифовой – она не кусается и ласково зовется “нянькой”) или залюбоваться неспешным движением скатов. Ну а за острыми ощущениями и еще более насыщенной подводной жизнью лучше отправляться на специальные рифы.

О дивный подводный мир

Так называемые домашние коралловые рифы есть на многих курортах на Мальдивах: некоторые из них можно посетить самостоятельно благодаря их близкому расположению, а до других возможно добраться только на катере в сопровождении гида-дайвера и за отдельную плату, но это точно того стоит. Например, на курорте Robinson Club Noonu Maldives доступны оба варианта, но последний – самый зрелищный. Вас – группой в “полосатых купальниках” – отвозят на риф, и дальше вы, в ластах и масках, медленно следуете за гидом и наблюдаете за тем, какое оживленное движение разворачивается прямо под вами – на глубине 3-4 метров: то стройные косяки рыб, то хаотичные перемещения их сородичей. Но вместе с тем нужно внимательно следить за указаниями гида, ведь он – как бывалый – кого надо видит издалека. Вот он показывает рукой на проплывающую стрелой под вами рифовую акулу, а вот замечает черепаху, которая, если замрет, невнимательному туристу покажется камнем, а вот уже из-под настоящего камня торчат длиннющие усы лангуста…

Но самый желанный гость в таком погружении – это скаты манта, которых иначе еще называют Морским дьяволом. Его гигантский вид вы вряд ли увидите – они водятся в открытом океане, но вот на их рифовых сородичей, не менее впечатляющих размеров, посмотреть, скорее всего, удастся. Впечатление незабываемое: как из толщи темно-синей воды неспешно – словно он знает силу своей красоты – выплывает манта, медленно-медленно он машет своими “крыльями” и собирает планктон огромным ртом. Подплывать к нему не стоит – если манта вас завидит, от его медлительности не останется и следа: он в два счета скроется в глубине, только его и видели.

Скаты манта

Спасаем планету

Если все эти морские приключения не для вас и сушу вы любите намного больше, курорты придумали другое развлечение – для супергероев. Спасать планету необязательно, достаточно внести вклад в спасение, например, кораллов. Из-за глобального потепления и загрязнения океанов кораллы в большом количестве погибают, а темпы их восстановления – крайне низкие. Ученые забили тревогу и, объединившись с курортами на Мальдивах, придумали досуг для туристов. Например, в Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa каждый желающий может в сотрудничестве с биологом прикрепить еще живые обломки кораллов к специальной железной конструкции, украшенной песком. Затем эти конструкции опускаются на дно океана – на глубину метров 4-5, и с течением времени там образуются целые рифы. Примечательно, что, приехав на курорт повторно, вы можете лично посмотреть, как сильно выросли ваши кораллы, а тем, кто не сможет вернуться, будут отправлять их фотографии на почту.

Дайвинг-центр отеля Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa, где вам предложат провести операцию по спасению кораллов