Мнение: О товарном дефиците

«Где брали?» — спрашивали люди, увидев в авоське какой-нибудь дефицит. В последние годы нехватка элементарных товаров сводила с ума. Приходилось стоять в очередях с ночи, дружить с продавцами магазинов, доставать желанное «по блату» и закупаться у фарцовщиков.

«Производители прекрасно понимали, что в условиях тотального дефицита потребитель возьмет все, что попадает на прилавки. Потребитель, в свою очередь, был рад самому факту покупки, качество товара при этом становилось уже делом второстепенным»

Даже когда дефицитные товары появлялись в продаже, их количество было ограничено и продавалось по талонам.

Некоторые дефицитные товары продавались без талонов, и везло тем, у кого были знакомые продавцы. Они могли предупредить, что скоро завезут товар, и нужно успеть занять очередь. Через час-два после появления товаров на полках, магазины снова пустели. Люди искали дружбы с такими продавцами, чтобы получить товар «по знакомству», часто это происходило с черного хода магазина по завышенной цене, рассказал «Газете.Ru» заслуженный экономист РФ Анатолий Шеремет. «Чтобы что-то достать, нужно было иметь полезные связи»

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