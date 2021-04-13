 

США планируют запустить в космос ракету с ядерным двигателем в 2025 году

13.04.2021, 20:14, Разное
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В США планируют запустить в космос ракету с ядерным двигателем до 2025 года. Компания General Atomic получит 22 млн долларов для разработки новой силовой установки космических кораблей будущего.
Столь внушительные средства выделяет Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA). От разработчиков требуется предоставить компактный ядерный реактор, который будет играть роль двигателя в космических аппаратах, отправляемых на луну. Принцип работы такой силовой установки будет отличаться от тех, что используются космическими миссиями сейчас. В частности, ядерный реактор нужен для нагрева топлива до необходимых значений, а после уже нагретое вещество будет выбрасываться в космос через сопла двигателя. Таким образом достигается куда большая скорость, а КПД конструкции в пять раз превышает все современные космические двигатели.

Первый запуск планируется в 2025 году, но неизвестно, когда ядерные силовые установки поступят на вооружение космических агентств. Изначально в планах отправлять ракеты на орбиту Луны. В будущем не исключается, что таким двигателем оснастят корабли, летящие в сторону Марса. Это позволит не только сократить время в пути, но и существенно увеличить время пребывания модуля на орбите этой планеты.

Источник: www.atomic-energy.ru



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