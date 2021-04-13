Ученые из Китая назвали причину перехода позвоночных из воды на сушу

Специалисты одного из исследовательских центров Китая назвали причину, по которой много миллионов лет назад позвоночные совершили переход на сушу из воды. Ученые считают, что такой процесс включал в себя три важных этапа.

Многие миллионы лет назад позвоночные, заселяющие сейчас сушу, населяли водные просторы планеты. Однако позже животный мир перешел на свободные участки суши, образовавшиеся в период формирования Земли. Произошло это событие, повлиявшее на ход истории планеты, порядка 385 миллионов лет назад. Таким образом, они дополнили животный мир, состоящий из червей, пауков, моллюсков и членистоногих. Долгое время для научного мира причины такой смены места обитания были до конца не ясны. Новая работа ученых из КНР позволила определить, что сподвигло представителей фауны совершить подобный переход в совершенно иную стихию.

Специалисты одного из научных центров в Китае изучили геномы целого ряда современных рыб. На основе анализа генного материала веслоносцев, панцирных щук и африканских двоякодышащих рыб и экспертами было выдвинуто предположение о порядке эволюционного процесса указанных видов. Он состоял из трех важных для развития живых организмов фаз. С учетом полученных в ходе работы данных, специалисты высказали предположение о наличии кардинальных изменений в структуре тел видов, представляющих костных рыб.

Первая фаза позволила живым существам, обитающим в воде, начать дышать кислородом. Второй этап с появлением новых генов улучшил их дыхательные возможности. Более того, в это же время могли появиться и целые элементы у лопастеперых рыб. Финальный цикл генетических метаморфоз заложил фундамент для того, чтобы такие существа могли полностью сменить среду своего обитания. На примере проведенного анализа китайские эксперты считают возможным предположить аналогичный процесс развития и у других видов позвоночных. Благодаря этому они многие миллионы лет назад перешли из воды на сушу.

Источник: replyua.net