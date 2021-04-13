 

Российский медик опроверг попадание бактерий из кишечника в кровь при COVID-19

13.04.2021, 20:14, Разное
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Российский ученый Симон Мацкеплишвили недавно дал интервью одному из отечественных изданий, в котором поделился своими соображениями о нюансах терапии COVID-19. В частности, медик опроверг заявление американских коллег о вероятном попадании бактерий из кишечника в кровеносную систему при инфицировании коронавирусом.
Отправной точкой комментария российского эксперта стало недавнее утверждение ученых из Университета Алабамы о том, что после заражения человека вирусом SARS-CoV-2 последний в состоянии слишком сильно повредить стенки слизистой оболочки ЖКТ. Такая деформация якобы приводит к разрушению защитной преграды между кишечником и кровотоком, и в образовавшуюся “брешь” бактерии могут попасть в кровь. Такую гипотезу американские медики обосновывают результатами своего исследования. Однако Симон Мацкеплишвили, входящий в состав руководства Университетской клиники МГУ, считает такое заявление слишком надуманным. Он признал, что факт наличия в кровеносной системе такого инородного субъекта, как циркулирующие бактерии, является очень серьезным осложнением, приводящим к появлению сепсиса и, вполне вероятно, к летальному исходу, но полагает, что в реальности у обследованных в Алабаме больных ничего подобного не было.

“Первое, что надо уточнить – в обследуемой группе пациентов было всего 30 человек, заболевших ковидом, а все исследования исследователи проводили на крайне небольшом количестве плазмы крови, которую им удалось получить. И, главное, никакие бактерии они в крови не находили, только лишь определяли в плазме ДНК различных бактерий”, – резюмировал специалист. К слову, он добавил, что человеческий иммунитет всегда в состоянии обеспечить необходимую защиту и не пропустить в кровь зловредных бактерий.

Источник: www.kp.ru



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