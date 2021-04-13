«Британский штамм» вызывает тяжелый COVID-19 не чаще, чем «старый» вариант



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Вариант B.1.1.7.

О появлении варианта коронавиурса B.1.1.7. было объявлено в декабре 2020 года – немногим менее полугода назад – и вот уже он стал основным в целом ряде стран. От «оригинального» или «старого» вируса он отличается несколькими мутациями в генах, которые кодируют шиповидный белок, необходимый вирусу для проникновения в клетки. Ученые решили выяснить, насколько изменилась способность вируса передаваться от человека человеку и вызывать тяжелую форму болезни, а также – эффективны ли против него существующие вакцины.

Ранее исследования показывали, что «британский» вариант распространяется быстрее, чем «оригинальный». Ученые также предполагали, что он способен вызывать более тяжелое течение болезни с высоким уровнем смертности.

Тяжесть болезни и смертность от инфекции B.1.1.7.

Авторы нового исследования, опубликованного в The Lancet Infectious Diseases, изучили геномы коронавирусов SARS-CoV-2, которые были выделены у 341 жителя Лондона. Вариант B.1.1.7. был найден у 58% из них.

Ученые не обнаружили доказательств тому, что при инфицировании вариантом B.1.1.7. болезнь протекает тяжелее. При COVID-19, вызванном B.1.1.7., тяжелая форма болезни развивалась у 36% пациентов, при заражении «старым» вариантом – у 38%. Риск смерти у людей из этих двух групп также был практически одинаковым.

Пациенты, у которых был обнаружен вариант B.1.1.7., были в среднем моложе: 55% из них были младше 60 лет. В группе инфицированных «обычным» вариантом людей из этой возрастной группы было 40%.

Чтобы сравнить вероятность заражения каждым из вариантов вируса, рассмотренных в исследовании, ученые провели оценку вирусной нагрузки в мазках из носоглотки пациентов. У людей, инфицированных B.1.1.7., этот показатель был выше, что косвенно указывает на то, что этот вариант проще передается.

Распространение B.1.1.7 и риск реинфекции

Вторая научная работа была опубликована в The Lancet Public Health. Ее авторы проанализировали данные более 36 тысяч жителей Великобритании. Участниками исследования были больные CОVID-19, которые в течение 13 недель сообщали о своих симптомах при помощи мобильного приложения. За ними наблюдали с конца сентября по середину декабря 2020 года – в период, когда в стране быстро распространялся вариант B.1.1.7.

Авторы этого исследования не знали, кто из участников был инфицирован вариантом B.1.1.7. В оценке его влияния на тяжесть COVID-19 и скорость его распространения они ориентировались на официальную статистику.

Исследование показало, что быстрое распространение B.1.1.7. не оказывало влияние на тяжесть течения инфекции. В частности, не изменилось количество бессимптомных случаев, люди не стали чаще поступать в больницы. Однако бессимптомных людей среди участников исследования было мало: обычно они делали тесты в связи с проявлениями болезни.

Это исследование позволило ученым судить о риске повторных заражений в связи с появлением нового варианта коронавируса. О повторном положительном тесте на SARS-CoV-2 сообщили 0,7% пользователей приложения. Авторы научной работы указывают, что это утверждает о низкой распространенность реинфекции.

Ученые также подтвердили, что с появлением варианта B.1.1.7. коронавирусная инфекция стала распространяться существенно быстрее.