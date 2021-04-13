Личная встреча и ситуация на Украине: появились подробности разговора Путина и Байдена

Между Джо Байденом и Владимиром Путиным состоялся второй с момента вступления американского лидера в должность президента Америки телефонный разговор. Стороны обсудили свои намерения обсуждать стратегическую стабильность и контроль над вооружениями. Разговор состоялся по инициативе американской стороны, сообщает RT.

Публикация на тему состоявшихся переговоров Путина и Байдена уже появилась на сайте Белого дома. В тексте сообщается, что лидер США в ходе разговора предложил Владимиру Путину в ближайшие месяцы провести личную встречу “в третьей стране”. Он также подтвердил свою цель построить “стабильные и предсказуемые отношения с Россией”.

При этом Байден обеспокоен резким военным усилением России в Крыму и на границе с Украиной. Он призвал к деэскалации напряженности на Украине. По его словам, Америка остается приверженной суверенитету и территориальной целостности этой страны. Лидер США дал понять, что страна будет твердо действовать в защиту своих национальных интересов.

В Кремле уже подтвердили, что Джо Байден предложил Владимиру Путину рассмотреть возможность проведения в обозримой перспективе личной встречи.