Актера из «Убойной силы» арестовали по обвинению в педофилии

Актер Никита Струков, известный по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила», арестован по обвинению в трех эпизодах совершения развратных действий, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Кировский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Никиты Струкова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 135 УК РФ («Развратные действия»), сроком по 11 июня 2021 года», – сказано в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.

По версии следствия, обвиняемый в период с октября 2019 года по январь 2021 года в квартире одного из домов, расположенного в Кировском районе города, совершил три эпизода развратных действий в отношении трех подростков 2003 и 2005 годов рождения, сообщается на сайте следственного управления СК по Петербургу.

Струков сыграл эпизодические роли примерно в 20 российских сериалах, таких как «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила» и «Литейный».