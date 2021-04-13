«Аэрофлот» рассказал о вывозных рейсах из Турции

Авиакомпания «Аэрофлот» намерена выполнять два регулярных рейса в неделю в Стамбул и обратно, а также организует три вывозных рейса в Россию из Антальи.

«В период с 15 апреля по 1 июня "Аэрофлот" выполнит регулярные рейсы в/из Стамбула 16, 18 апреля, и далее – дважды в неделю, по вторникам и пятницам… Для возвращения на Родину пассажиров "Аэрофлота" из Антальи запланировано выполнение трех специальных вывозных рейсов по маршруту Анталья – Москва: 17, 24 и 30 апреля», – цитирует сообщение авиакомпании РИА «Новости».

Рейсы "Аэрофлота" 13 и 14 апреля будут выполнены по расписанию: SU2138/2139 Москва – Стамбул – Москва, вылет 17.40/00.25, прибытие 21.20/04.05; SU2134/2135 Москва – Стамбул – Москва, вылет 21.25/02.15, прибытие 01.10 следующего дня/06.00; SU2130/2131 Москва – Стамбул – Москва, вылет 07.50/12.30, прибытие 11.40/16.00; SU2136/2137 Москва – Стамбул – Москва, вылет 10.00/14.40, прибытие 13.45/18.25; SU2132/2133 Москва – Стамбул – Москва, вылет 14.05/18.50, прибытие 17.50/22.25; SU2142/2143 Москва – Анталья – Москва, вылет 9.35/14.20, прибытие 13.20/18.10; SU2146/2147 Москва – Анталья – Москва, вылет 16.35/21.15, прибытие 20.25/00.55.

Уточняется, что пассажиры, чьи рейсы отменены в период с 15 апреля по 1 июня 2021 года рейсов Стамбул – Москва и Анталья – Москва, могут переоформить билеты на действующие рейсы без взимания разницы в тарифах и платы за переоформление.

Также пассажирам с билетами на рейсы между Москвой и Стамбулом/Антальей или между Санкт-Петербургом и Антальей, по которым перевозка уже началась, но обратный перелет запланирован в период с 15 апреля по 1 июня, либо неиспользованными односторонними билетами, обмен на выполняемые из Турции рейсы осуществляется без взимания разницы в тарифах и платы за переоформление.

Чтобы переоформить билет, необходимо обратиться в контакт-центр «Аэрофлота».

В понедельник, 12 апреля, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, так как в странах сложная эпидемиологическая ситуация.

Во вторник Росавиация официально уведомила авиакомпании об ограничении авиасообщения с Турцией и закрытии полетов в Танзанию.