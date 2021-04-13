Дальние родственники: сестра Кары Делевинь поделилась фото их бабушки с 17-летним принцем Филиппом

Уже пятый день звезды и монархи по всему миру вспоминают принца Филиппа. Герцог Эдинбургский и супруг королевы Елизаветы II ушел из жизни в минувшую пятницу, не дожив до 100-летия ровно два месяца. Вчера своими воспоминаниями о родственнике делились члены британской королевской семьи: от его детей – принцев Чарльза и принцессы Анны, а также принцев Эндрю и Эдварда – до его внуков – принцев Гарри и Уильяма. В частности, принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились ранее не опубликованным кадром монарха с их старшим сыном, принцем Джорджем.

Другие знаменитости тоже публикуют свои фотографии с Филиппом, а некоторые даже подняли семейные архивы. Так сделала британская модель Поппи Делевинь – у себя в Instagram девушка опубликовала черно-белый кадр своей (и сестры, модели Кары Делевинь) бабушки Анджелы с принцем Филиппом. Фотография была сделана в 1938 году на пляже в Венеции будущим мужем Анджелы, Эдвардом Делевинь. Принцу Филиппу на тот момент было всего 17 лет.

Помню, как мои кузены часто повторяли слова бабушки, что после встречи с герцогом она подумала: “Однажды он станет для кого-то очень хорошим мужем”. Как же она была права,

– подписала Поппи снимок.

Оказалось, что Анджела и Филипп были дальними родственниками. Ее тетя по материнской линии была мачехой супруги лорда Маунтбеттена (полное имя – Луи Френсис Альберт Виктор Николас Маунтбеттен, 1-й граф Маунтбеттен Бирманский), который, в свою очередь, являлся дядей принца. В том же году, когда был сделан исторический кадр, Анджела и Эдвард обручились, а спустя год Филиппа познакомили с его будущей женой и королевой Великобритании – Елизаветой.

Принц Филипп и Анджела Делевинь

Напомним, принца Филиппа не стало в минувшую пятницу в Виндзорском замке. Супруг королевы Елизаветы II не дожил до своего 100-летия всего два месяца. Свои соболезнования уже выразили десятки монарших семей и знаменитостей со всего мира. Сами Меган и Гарри тоже почтили память монарха, опубликовав заявление на сайте своей организации Archewell. В воскресенье вечером Гарри прибыл в Лондон на похороны, но без Меган – ей врачи посоветовали воздержаться от перелетов.

Поппи Делевинь Кара Делевинь