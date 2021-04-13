Мнение: ЧВК Blackwater. Как чувство вседозволенности погубило крупнейшую американскую ЧВК

Вышла первая часть моей большой статьи посвященной ЧВК Blackwater – самой известной и скандальной ЧВК нулевых, которая отметилась как масштабом своих операций, так и различными военными преступлениями на территории Ирака и Афганистана, что и привело Blackwater к внезапному краху и ребрендингу.

ЧВК Blackwater. Как чувство вседозволенности погубило крупнейшую американскую ЧВК.

Как уже ранее упоминалось, Blackwater стремилась к правовому иммунитету для своих сотрудников в Ираке и Афганистане, что приводило к формированию ощущения безнаказанности у вооруженных людей, которые этим пользовались на практике. По сути, у бойцов данной ЧВК порог принятия решения на применение оружия в отношении гражданских лиц оказался занижен, что приводило к постоянным инцидентам, на которые до 2006 года старались закрывать глаза, списывая их на издержки работы.

Но в условиях роста разочарования американцев делами в Ираке, откуда в страну шел поток гробов, претензии иракцев к действиям сотрудников ЧВК наконец попали на благодатную почву.

В 2006 году, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сотрудник Blackwater застрелил охранника вице-президента Ирака. Несмотря на требования судить убийцу, США ограничились вывозом его за пределы страны, фактически продемонстрировав, что существует негласный иммунитет для американцев даже в случае очевидных преступлений. Это было крайне негативно воспринято в Ираке и вызвало первую серьезную волну возмущения действиями ЧВК в американских СМИ, где эпизод получил огласку.

В этот период МВД Ирака уже начало проверку других инцидентов с сотрудниками Blackwater, в результате чего стали всплывать факты неоправданного открытия огня по гражданским лицам под сомнительными предлогами вроде «мне показалось, что это повстанец» или «я подумал, что он потянулся за оружием». Жалобы, которые иракские органы подавали на подобные эпизоды, обычно ложились под сукно и списывались на издержки. По сути, нарыв зрел уже длительное время, прежде чем прорвался в сентябре 2007 года.

Выполняя миссию по охране делегации Госдепа США в Багдаде, сотрудники ЧВК в ходе беспорядков на площади Нисур расстреляли 17 человек, включая женщин и детей. Более 20 человек получили ранения различной степени тяжести. Ирак охватила волна возмущения, которой пользовались антиамериканские силы, эксплуатировавшие данную бойню в качестве знамени для продолжения борьбы с оккупацией США. Правительство Ирака при всей своей зависимости от Вашингтона начало требовать расследования и суда, но в итоге и здесь иммунитет сработал — сотрудники Blackwater ушли от ответственности.

Последствия этой истории оказались для Blackwater фатальными. Официальное расследование деятельности компании в Ираке выявило, что среди 195 боевых инцидентов, в которых действовали сотрудники ЧВК, в более чем 80% эпизодов они первыми открывали огонь. Аналогичные случаи выявили и в Афганистане, где также установили факты стрельбы на поражение по сомнительным причинам или же просто в состоянии алкогольного опьянения. Правительство США было вынуждено делать публичные заявления о том, что ужесточит государственный надзор над деятельностью Blackwater, и стало постепенно признавать их частичную вину. Уже в 2010-х годах некоторые из виновных были привлечены к ответственности и получили реальные сроки — от 30 лет до пожизненного заключения.

Пентагон официально признал, что вина за убийство лежит не на иракцах (чего правительство Ирака добивалось с 2007 года), а на сотрудниках Blackwater.

Дело имело огромные последствия. Blackwater внезапно оказалась токсичной для американских властей, так как ее преступления ассоциировали с правительством США, которое фактически покрывало военных преступников. К осуждению компании Принса начали подключаться правозащитные организации, а также ООН. Оправдания Вашингтона на тему невозможности полностью контролировать ЧВК лишь увеличили требования к усилению регулирования рынка частных охранных услуг и критику действий США в Ираке на международном уровне.

В результате Палата Представителей США была вынуждена принять закон о запрете деятельности ЧВК в Ираке, а сама компания начала подвергаться судебным искам уже на территории Штатов. Разумеется, если бы Blackwater лучше контролировала деятельность своих сотрудников, она не попала бы в такую ситуацию, но это стало результатом системной политики подготовки кадров внутри ЧВК, которая подразумевала возможность ухода от ответственности за подобные преступления.

Судебные процессы по делу о бойне на площади Нисур продожались в США до конца 2020 года, а четверых осужденных по этому делу лично помиловал Дональд Трамп перед тем, как покинуть Белый Дом.

В результате этого преступления уже в 2008 году объем контрактов у Blackwater начал падать, с работой на территории Ирака стали возникать проблемы, так как лицензия была аннулирована, а правительство ближневосточного государства отказывалось сотрудничать и требовало от США убрать компанию из страны. Шлейф из обвинений, негативных публикаций в СМИ и ограничений на работу ЧВК также подорвал возможности Blackwater сотрудничать с негосударственными заказчиками, так как компанию стали избегать ввиду ее токсичности. В условиях снижения доходов поддерживать огромную инфраструктуру фирмы становилось все сложнее, что потребовало от руководства Blackwater принятия кардинальных мер по спасению того, что еще можно было спасти.

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В феврале 2019 года Принс через свою компанию Frontier Services Group, где он выступал в качестве соучредителя, заключил контракт с группой отставных военных КНР на строительство полевого лагеря для подготовки сотрудников китайской ЧВК в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. В окрестностях города Кашгар фирма Принса начала работы по обеспечению строительства лагеря, не особо обращая внимание на различные обвинения в адрес Китая, связанные с его политикой в отношении уйгурского населения. Согласно информации, просочившейся в британскую прессу, в рамках своих контрактных обязательств в КНР фирма Принса заключала договоры с различными китайскими предприятиями, в том числе связанными с Коммунистической Партией и Народно-освободительной Армией. Отмечается, что контракт с Китаем стал следствием вышеупомянутых отказов от идей Принса в Вашингтоне. Китайцы как раз искали опытного специалиста, который помог бы им заложить фундамент для создания собственных ЧВК.

Среди известных обязательств Frontier Services Group была передача знаний по созданию частных военных компаний с использованием опыта Blackwater, а также подготовка бывших и действующих солдат и офицеров НОАК для действий в различных горячих точках, в том числе и за пределами Китая. Данный интерес КНР обычно связывают с продвижением инициативы «Один пояс — один путь».

Первые контакты с представителями Китая у Принса произошли в 2016–2017 годах, что вызвало внутренний конфликт в Frontier Services Group и реструктуризацию ее начальства, так как часть руководителей компании отказались принимать стратегию, направленную на выполнение целей и задач китайского правительства. Тем не менее большинство поддержало Принса. Основным аргументом стали очень большие деньги, которые были готовы платить китайцы. Уже в 2017 году FSG купила 25% акций Пекинского колледжа защиты международной безопасности, который презентовался как «крупнейшая частная школа обучения вопросам безопасности в КНР». В пресс-релизе FSG указывалось, что компания Принса предоставляет «учебные курсы мирового уровня».

Для того, чтобы обойти ограничения американского законодательства, Принс организовал работу с Китаем через офис Frontier Services Group в Гонконге, а в качестве заказчика по документам проводил группу отставных китайских военных, дабы создавать видимость сделки в частном секторе, хотя очевидно, что подобная деятельность на территории КНР невозможна вне контроля КПК, НОАК и министерства общественной безопасности.

Каких-либо достоверных данных о суммах, которые платили Принсу китайцы, нет. Но по финансовым отчетам расходы FSG «на создание предприятий» в Синьцзяне и Пакистане за первое полугодие 2020 года составляли 15,4 миллиона долларов. Принс лично опроверг информацию, что эти деньги тратились на закупку колесно-гусеничной техники и создание учебных центров. Согласно материалу Reuters, FSG инвестировала 6 миллионов долларов в центр подготовки в Синьцзяне, который мог обучать до 8000 человек в год. Позднее пресс-релиз, на который ссылался Reuters, был удален, и Принс заявил, что эта информация попала в интернет «по ошибке», а сам он ничего не знает про этот проект.

В 2019–2020 годах против Принса была развернута кампания в американской прессе, где его пытались обвинить в работе на «врагов Америки» на фоне разгорающейся антикитайской кампании, инициированной Трампом. Принс построил защиту на том, что он работает исключительно в частном секторе, оказывая консалтинговые услуги, и не делает ничего, что бы угрожало интересам США. Свою работу в Синьцзяне он охарактеризовал как успешное частное предприятие, действующее со строгим соблюдением прав человека. Создание лагерей подготовки ЧВК и прямое сотрудничество со структурами, связанными с НОАК, он по-прежнему отрицает.

https://riafan.ru/1423764-blackwater-kak-chuvstvo-vsedozvolennosti-pogubilo-krupneishuyu-amerikanskuyu-chvk – читать статью полностью по ссылке

Скоро выйдет продолжение, посвященное преемникам Blackwater – ЧВК Xe Services, Academi и Constellis Group, которые всячески стремились дистанцироваться от своего замазанного прародителя. Blackwater умерла, но дело ее живет, причем с точки зрения ресурсов, Constellis Group имеет больше возможностей, чем Blackwater на пике своей деятельности. И сразу отмечу важную деталь, на которую раньше не обращал внимание. Если до 2010-го года Blackwater находилась фактически под крышей ЦРУ, то уже после 2010-го года ее преемники плотно лежали под Пентагоном.

В перспективе, выйдет еще идентичный материал про историю ЧВК Silvercorp, которая засветилась в ходе неудачной попытки государственного переворота в Венесуэле в 2020-м году, когда за решетку угодили два американских ЧВКшника (Дэнман и Берри), а глава ЧВК Джордан Гудро выгораживая администрацию Трампа и ЦРУ брал вину на себя.

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