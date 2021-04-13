Навыки отставных «вагнеровцев» востребованы на рынке труда — военные эксперты

Уволенные в «запас» бойцы российской «ЧВК Вагнера» обладают рядом уникальных навыков, которые могут быть полезны в разных сферах деятельности.

К такому мнению пришли военные эксперты, которые в беседе с редакцией издания «Новый день» проанализировали рынок труда в России.

Известно, что «вагнеровцы» блестяще проявили себя в сложнейших операциях в Сирии и в Донбассе. Эти бойцы воюют не за деньги, а за принципы, о чем говорится в их кодексе. Высокая эффективность бойцов обусловлена их подготовкой в совокупности с моральными ценностями. «Вагнеровцы» всегда готовы встать на защиту угнетенных и дать отпор радикалам.

Их успехи по защите жителей Донбасса от украинских карателей и разгром боевиков в Сирии говорит сам за себя.

Тем не менее, иногда «вагнеровцы» в силу разных обстоятельств сталкиваются с проблемами при трудоустройстве после завершения карьеры на дальних рубежах.

«Очевидно, что в РФ и вообще на постсоветском пространстве наблюдается ничем не обоснованное отсутствие внимания к подобным специалистам. Нахожу странным, что бывшие военные инструкторы и специалисты, пусть и «частного профиля», не могут найти себя «на гражданке», — обратил внимание военный эксперт Алексей Суконкин.

Он отметил, что «ЧВК Вагнера» хорошо себя проявили в моментах, касающихся обеспечения безопасности. По словам эксперта, российские бойцы обладают опытом, который невозможно получить «на гражданке».