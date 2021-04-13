Эксперты из России составили ТОП-5 смартфонов Nokia в 2021 году

Эксперты из РФ составили ТОП-5 смартфонов от компании Nokia, которые можно купить в магазинах в 2021 году. Особое внимание уделялось не только техническим характеристикам телефонов, но и их цене в соотношении с качеством.

Открывает список бюджетная модель Nokia 2.4. Всего за 10 тыс. рублей покупатель получает безрамочный 6,5-дюймовый экран с каплиевидным вырезом под фронтальную камеру (5 Мп). Собственная память насчитывает скромные 64 Гб, но её можно существенно расширить картой до 512 Гб. За быстродействие отвечает процессор Mediatek Helio P22 в паре с которым работает 3 Гб ОЗУ. Аккумулятор ёмкостью 4500 мАч. Из дополнений можно выделить уже стандартный даже для бюджетного сегмента дактилоскопический датчик на задней крышке телефона и двойную камеру на 13 и 2 Мп. Существенным недостатком для современного пользователя может стать отсутствие модуля NFC.



Изображение взято с: nokia.com

Следом за ним идёт более современная модель Nokia 3.4. Она дороже вышеуказанной всего на 1,5 тыс. рублей, но за незначительную доплату покупатель получает модуль NFC. Экран устройства не имеет рамок, а его диагональ составляет 6,4 дюйма. Тройная основная камера на 13, 5 и 2 Мп. Фронтальный модуль с матрицей 8 Мп уже встроен в сам экран, что позволило избавиться от «моноброви». Прочие технические характеристики не отличаются от предшественника, за исключением более современного Snapdragon 460 и сниженного объёма аккумулятора – 4000 мАч.



Изображение взято с: nokia.com

Тройку лучших открывает Nokia 5.3. Покупателя ожидают всё те же 3 Гб ОЗУ и 64 своей памяти. В качестве процессора уже более производительный Snapdragon 665. Экран тоже увеличили до 6,55 дюймов. Главным же отличием является квадрокамера. Теперь у основной имеются модули на 13 и 5 Мп, а также два сенсора по 2 Мп (глубина и макросъёмка). Основная осталась без изменений. Цена выросла до 12,4 тыс. рублей. Nokia 5.4 занимает вторую строчку рейтинга. У этой модели экран аналогичен модели 3.4, но уже 6 Гб ОЗУ и процессор Snapdragon 662. Камера тоже имеет четыре модуля, но основной уже 48 Мп вместо 13. Фронтальную тоже улучшили и теперь там установлена матрица на 16 Мп. За такое устройство придётся заплатить не меньше 17 тыс. рублей.



Изображение взято с: nokia.com

Неоспоримым лидером стал Nokia 8.3. Его стоимость заметно взлетела до 43,5 тыс. рублей. Его 6,8-дюймовый экран обзавёлся IPS-матрицей. Собственную память расширили до 128 Гб, а оперативную до 8 Гб. Сканер отпечатка пальца перенесли на кнопку включения экрана. Главным и существенным отличием, выгодно выделяющим именно это устройство, стал процессор Snapdragon 765 с поддержкой 5G. Аккумулятор увеличили до 4500 мАч. Камеры тоже переработали. Теперь основная содержит два модуля на 64 и 12 Мп, а также ещё два по 2 Мп для макросъёмки и глубины. Фронтальная 24 Мп.

Источник: topmira.com