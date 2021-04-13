Ученые разработали покрытие, уничтожающее грибковые инфекции и супербактерии

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13.04.2021, 19:20, Разное
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Австралийские учёные разработали нанопокрытие, уничтожающее все известные грибковые инфекции и супербаткерии. В основе нового материала лежит чёрный фосфор, совершенно безвредный для здоровых клеток человеческого организма.
Слоистый чёрный фосфор широко применяется в сфере электроники, но о его антибактериальных свойствах медикам было известно давно. Несмотря на это, никто не проводит комплексных исследований этого вещества на его способность уничтожать бактерии и грибки. Автор исследования доктор Аарон Элбруна отметил, что в современном мире патогены несут огромный вред для всего человечества, ведь быстро адаптируются к антибиотикам и их лекарственная устойчивость продолжает расти. Новый материал воздействует именно физически на сами бактерии, буквально разрывая их во время окисления. Всё дело в том, что чёрный фосфор, вступая в реакцию с кислородом, окисляется и полностью разлагается. Подобное свойство крайне нежелательно в электронике, но в медицине является важнейшим преимуществом. Для адаптации к такому разрушительному воздействию патогенам потребуются миллионы лет эволюции.

Наноматериал планируется использовать на повязках и имплантатах. Это позволит существенно снизить риск осложнения. Проводимые исследования показали, что за два часа под тонкой плёнкой исчезло более 99% всех известных бактерий и грибков. При этом сам материал полностью растворился за 24 часа. Это накладывает ограничения на его использование, но авторы разработки и в этом видят огромный плюс. Так как наноматериал исчезает за сутки, он не будет накапливаться в организме и не следует беспокоиться о побочных эффектах.

Источник: ria.ru



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