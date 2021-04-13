Потеря способности получать удовольствие может быть признаком ранней деменции



2

минуты

Ранняя деменция и ангедония

Ежегодно примерно у 10 миллионов человек в мире развивается деменция, в 2016 году с этой проблемой жили 43,8 миллиона человек. Чаще она наблюдается у людей пожилого возраста. Однако деменция с ранним (в возрасте до 65 лет) началом не такая уж редкость: например, в Великобритании на нее приходится двадцатая часть от всех случаев. Ранняя «форма» иногда сопровождает такие заболевания как болезнь Альцгеймера, сосудистую деменцию и ряда других. Характерная черта лобно-височной деменции: она присуща людям 45-65 лет.

В настоящее время хорошо известно, что апатия – основной некогнитивный симптом деменции. В психиатрии это состояние чаще рассматривают как следствие ангедонии.

Ангедония – нарушение способности испытывать удовольствие. Обычно она сопровождается пониженной мотивацией делать что-либо. У людей может пропадать интерес к вещам и видам деятельности, которые раньше неизменно радовали их.

Характерные причины ангедонии – депрессия, биполярное расстройство, наркотическая зависимость, расстройства личности.

Ранее исследования показывали, что потеря мотивации может оказаться важным ранним симптомом лобно-височной деменции. В новом исследовании ученые решили узнать, можно ли отличить ангедонию при деменции от апатии, вызванной другими причинами.

Ангедонию при деменции можно отличить от апатии по другим причинам

В новом исследовании ученые сравнили симптомы у пациентов с лобно-височной деменцией, болезнью Альцгеймера и здоровых людей (контрольной группы). Возраст участников исследования был в среднем 65 лет.

Ученые обнаружили, что ангедония – характерный признак лобно-височной деменции, который часто появляется раньше, чем остальные симптомы заболевания. При болезни Альцгеймера авторы исследования такого феномена не видели, клинически значимая ангедония ей обычно не сопутствовала.

Лобно-височная деменция – термин, который объединяет несколько расстройств, при которых поражается (атрофируются) лобно-височная часть коры головного мозга. Эта часть мозга отвечает за поведение, речь, черты личности.

Ее симптомы могут различаться в зависимости о того, какие именно зоны коры поражены. Среди них могут быть выразительные изменения личности, неадекватное поведение, эмоциональное безразличие (апатия, ангедония), снижение грамотности и нарушения речи.

При МРТ головного мозга участников исследования ученые обнаружили, что изменения в головном мозге при ангедонии, связанной с деменцией, отличаются от изменений, которые характерны для ее других причин.

В выводах исследования ученые указали, что врачам необходимо помнить, что ангедония может быть признаком ранней деменции.

«Большинство людей чувствуют мотивацию, когда идет речь об удовольствии, мы часто считаем эту способность само собой разумеющейся. Но представьте себе, как может чувствовать себя человек, который потерял способность получать удовольствие от простых вещей. Это может оказывать тяжелое влияние на состояние людей, пораженных нейродегенеративными расстройствами», – сказала профессор Мьюриэнн Айриш (Muireann Irish) из Сиднейского университета, соавтор исследования.

Айриш добавила, что полученные ее группой данные демонстрируют нюансы работы мозга при различных типах деменции, что в будущем может помочь разработать лечение этих состояний.