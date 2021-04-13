 

В России из аптек пропадет популярное успокоительное

13.04.2021, 19:12, Разное
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В марте 2021 года Минздрав России ужесточил правила продажи популярного в стране успокоительного фенозипам, передает URA.Ru. Отпускать его клиентам теперь могут только те торговые точки, у которых есть лицензия на торговлю наркотическими средствами и психотропными веществами. По оценкам экспертов, такая имеется у десятой части российских аптек. В остальных этот препарат больше не появится.



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