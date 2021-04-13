Москвичи смогут сделать прививку от коронавируса на дому

Прежде всего это касается тех, кто испытывает трудности в передвижении и получает соцобслуживание на дому. В Москве порядка 120 тысяч таких жителей, уточнила Ракова.

“Все они являются подопечными соцработников, которые кроме помощи маломобильным москвичам на дому с начала марта начали поквартирные обходы пенсионеров, чтобы проинформировать о возможностях вакцинации в столице», – сказала заммэра столицы.

Заявки для вакцинации на дому не требуется. Органы соцзащиты передадут всю информацию о маломобильных гражданах в поликлиники.

Проводить вакцинацию будут 66 бригад во всех округах столицы. Они оснащены всем необходимым: специальным оборудованием для перевозки вакцины, средствами индивидуальной защиты.

Вакцинация от COVID-19 в Москве началась в декабре. На сегодняшний день прививку сделали около миллиона жителей столицы, большинство из них получили вторую дозу препарата.

Пройти вакцинацию можно в 100 городских поликлиниках и 40 частных клиниках. Прививочные кабинеты работают в крупных торговых центрах, флагманских офисах “Мои документы”.

Записываться на вакцинацию не нужно: достаточно взять с собой паспорт и полис ОМС. Процедура занимает около 40 минут.

Вместе с вакцинацией продолжается формирование естественного иммунитета. С начала пандемии ковид перенесли порядка миллиона москвичей. Таким образом, с учетом вакцинации и переболевших иммунитет к коронавирусу есть у каждого шестого москвича.