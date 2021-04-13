 

В РФ оценили перспективы производства «Спутника V» в Индии

13.04.2021, 19:02, Новости дня
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К лету следующего года в Индии ежемесячный выпуск российской вакцины от коронавируса «Спутник V» может достичь более 50 млн доз, сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Мы ожидаем, что объем производства «Спутник V» в Индии к лету может достичь более 50 млн доз в месяц», – передает РИА «Новости» слова главы РФПИ.

По слова Дмитриева, некоторые индийские компании, планирующие производить российские препарат, уже прошли обязательные проверки и стадии контроля качества. Также гендиректор фонда сообщил, что РФПИ намерены заключить с рядом крупных индийских производителей контракты на выпуск «Спутника V» и получение готовой формы препарата.

Ранее во вторник генеральный контролер лекарственных средств Индии дал фармацевтической компании Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. разрешение на импорт «Спутника V» в страну.

Выдача разрешения на экстренное использование российского препарата делает его третьим разрешенным для использования в Индии вместе с индийским вариантом «оксфордской» вакцины от AstraZeneca под названием Covieshield и отечественной Covaxin.

Напомним, жители одобривших «Спутник V» стран составили около 40% населения Земли.



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