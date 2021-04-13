 

Скандалы: В бой – с «медведями»

13.04.2021, 18:50, Разное
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Союз добровольцев Донбасса (СДД) собирается участвовать в выборах в Государственную думу от партии «Единая Россия»

Мероприятие планировалось провести 10 апреля, однако оно было перенесено. По неофициальным данным, новость о создании политического союза с партией власти вызвала недовольство со стороны ветеранов Донбасса. Как сообщила «Октагону» пресс-секретарь СДД Мария Коледа, перенос встречи произошёл из-за ситуации в зоне конфликта. – Проведение Совета командиров СДД перенесено на более позднюю дату в связи с обострением в Донбассе, – заявила она. Детали предстоящей встречи не раскрываются. Известно, что СДД на переговорах будет представлять его лидер Александр Бородай, а «Единую Россию» – секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.

В СДД уже выступили с официальным разъяснением ситуации, в котором сотрудничество с «Единой Россией» назвали стратегическим решением.

Фото: Владимир Жабриков/URA.RU/ТАСС

Александр Бородай отметил, что его организация поддерживает курс президента России Владимира Путина, который является неофициальным лидером партии власти.

«У добровольцев много связей с различными структурами и депутатами партии “Единая Россия”, которая не раз помогала как приезжавшим в Донбасс добровольцам, так и жителям ДНР и ЛНР, – заявил Бородай. – Вместе с “Единой Россией” мы обозначим формы и цели нашего сотрудничества. Сейчас же для нас важна совместная работа по поддержке жителей ДНР и ЛНР, формирование действенных механизмов реализации их социальных и политических прав».

Как ранее писал «Октагон», жители непризнанных республик ДНР и ЛНР, имеющие российские паспорта, изъявили желание участвовать в выборах в российский парламент. В настоящее время решается вопрос о технической возможности провести голосование через интернет, без обязательного выезда на территорию Ростовской области.

Ростислав Журавлёв



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