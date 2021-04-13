Мнение: О шокирующих заработках столичных таксистов

Давным-давно, ещё в #СССР профессия таксиста считалась если не почётной, то уважаемой. Крутить баранку «Волги» с шашечками было не напряжно и доходно. В таксопарк было не пробиться, иногда приходилось и приплачивать, чтобы оказаться за рулём. Но это всё сторицей окупалось.

Теперь… Да что говорить, когда можно просто посчитать?

Каковы сейчас доходы столичных извозчиков?

Если характеризовать их одним словом, то это – шок!

Водитель такси в Москве может заработать 20-25 тыс. рублей в месяц при стандартном восьмичасовом рабочем дне. Это подсчитали в лизинговой компании «Европлан». По её данным, по 3% из общей выручки приходится на лизинговые платежи и страхование (каско и ОСАГО), 4% — на доход таксопарка, 8% — на возмещение стоимости машины, взятой в лизинг. Налоги и эксплуатационные расходы съедают еще 23%. Чистый доход таксиста, на руки — порядка 34% от выручки, а 25% получает агрегатор.

Для того чтобы повысить свой доход до 70-75 тыс. руб., таксист должен трудиться 25 дней по 12 часов, или 300 часов в месяц. При таком рабочем графике сильно возрастает риск ДТП. А чтобы достичь среднемосковского уровня 88,6 тыс. руб., ему придётся проводить за баранкой по 14 часов в день без выходных.

Речь, понятное дело, об эконом-классе, самом дешёвом в столице. Там за рулём, как правило, сплошь гастарбайтеры, в лучшем случае, из дальних от Москвы регионов. Немудрено, что они пускаются во все тяжкие, от невинных трюков с подменой водителя (для москвичей все приезжие на одно лицо) до полукриминальных и даже откровенно криминальных подработок, вплоть до торговли веществами. Всё это безопасности пассажирам, понятное дело, не добавляет.

Правда, сказанное относится к низшей касте таксистов – к тем, кто работают на лизинговых или арендованных авто. Водители с собственными машинами находятся в более привилегированном положении ввиду отсутствия платежей арендо- или лизингодателю. К тому же у них есть ещё способ увеличить свои доходы: погоняв и ушатав машину, они через знакомые автосервисы подновляют и перекрашивают свои «ласточки», скручивают счётчики пробега и продают на авторынках. Вокруг этого тоже сложился целый #бизнес.

И вот интересно, после всего этого будете ли вы чувствовать себя в безопасности, садясь в яичного цвета машину?

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