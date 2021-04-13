С огоньком: Карди Би выпустила свою первую линию спортивной одежды

Музыканты, актеры и, конечно, топ-модели часто выходят за грани своей профессии и устремляются в модный бизнес. Одни, как Виктория Бекхэм, создают собственную линию одежды и выходят на мировой рынок, говоря спортивным языком, в личном первенстве, большинство же не менее удачно участвуют в совместных проектах.

28-летняя звезда хип-хопа Карди Би пока движется по второму, выверенному пути. Она выпустила свою первую коллекцию одежды вместе с одним из лидером рынка спортивной одежды. Артистка гордится своей работой и очень довольна результатом.

Я очень горжусь тем, что наконец-то могу представить свою первую линию одежды, созданную совместно с Reebok. С ней каждая девушка сможет почувствовать себя привлекательной и уверенной в себе. Легинсы, облегающие талию, и обтягивающие силуэты подчеркнут красоту любой фигуры, — отметила Карди.

Как говорится в официальных релизах, Карди – не просто лицо новой коллекции, которая носит ее имя, а активный и непосредственный участник создания модной линии. Вместе со специалистами Reebok она прошла весь путь от выбора тканей и первых эскизов до запуска в производство. Каждую вещь певица примерила и одобрила лично. Вещи от Карди похожи на нее саму, они такие же яркие – фиолетовых и красных оттенков – и смелые – легинсы обтягивающие, топы в основном бра, боди со вставками из сексуальной сетки.

Карди Би (урожденная Белкалис Марленис Альманзар) родилась и выросла в Бронксе. Псевдоним она собрала из букв слова Bacardi, потому что раньше работала танцовщицей гоу-гоу в ночном клубе, а уже потом покорила вершины всех музыкальных чартов. Карди своего рода рекордсменка – ей удалось стать первой за 20 лет рэпером, кто смог занять первую строчку Billboard Hot 100 с сольной песней, и третьей в истории (после Beatles и певицы Ашанти), кому удалось занять одновременно три позиции в десятки лучших. Поклонники любят Карди Би за музыку, искренность текстов и яркие татуировки – у девушки расписано все тело.

Кстати, в прошлом году Карди изменила свой личный статус и подала на развод с рэпером Offset после трех лет брака, в котором у пары родилась дочь Калче Киари Сэфас.