 

Учёные доказали, что инфицированные SARS-COV-2 подвергаются риску образования тромбов

13.04.2021, 18:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сингапурские учёные в ходе очередного исследования доказали, что люди, инфицированные SARS-COV-2, подвергаются риску образования тромбов. Были проанализированы данные 30 образцов крови пациентов, которые переболели COVID-19.
Исследователи Флоренс Чио и Кристин Чунг, представляющие Наньянский технологический университет (NTU), информируют, что переболевшие ковидом с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями не застрахованы от появления тромбов из-за длительной болезни. Стоит отметить, что полученные сведения помогут понять, почему у некоторых пациентов появляются осложнения со свёртыванием крови, что в дальнейшем блокирует основные артерии, ведущие к жизненно важным органам, провоцируя инфаркты и инсульты.

Учёные обозначили, что повреждение кровеносных сосудов наблюдается даже после выздоровления от вирусной инфекции, а ещё в крови таких пациентов было обнаружено максимальное количество иммунных клеток, известных как Т-клетки, атакующие и уничтожающие вирусы. Исследователи заявили, что эти «постоянно активированные иммунные ответы» могут атаковать кровеносные сосуды выздоровевших пациентов с COVID-19, вызывая ещё больший ущерб и увеличивая риск образования тромбов.

Медики рекомендуют сердечникам и гипертоникам быть особенно внимательными к своему здоровью после перенесённого коронавируса, поскольку их основные заболевания уже ослабили сосудистые системы. Таким пациентам, вероятнее всего, потребуется профилактическая терапия.

Источник: www.channelnewsasia.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.03 / Принцесса Евгения опубликовала новое фото сына Артура

17.10 / Жуткие события в особняке Саммервинд

15.12 / Компания Apple сообщила об устранении опасных уязвимостей на iPhone и iPad

15.03 / Книга ужасов

26.07 / Мнение: Собор в Нанте поджег беженец из Руанды

28.01 / Прокуратура Москвы предостерегла от участия в незаконных митингах

18.11 / Мнение: История бой-бэнда как аллегория старения

21.03 / Мнение: Мастера немного поругали

30.01 / Мишустин подписал указ об увеличении соцвыплат россиянам

04.03 / Мнение: “Дело политологов”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика