Учёные доказали, что инфицированные SARS-COV-2 подвергаются риску образования тромбов

Сингапурские учёные в ходе очередного исследования доказали, что люди, инфицированные SARS-COV-2, подвергаются риску образования тромбов. Были проанализированы данные 30 образцов крови пациентов, которые переболели COVID-19.

Исследователи Флоренс Чио и Кристин Чунг, представляющие Наньянский технологический университет (NTU), информируют, что переболевшие ковидом с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями не застрахованы от появления тромбов из-за длительной болезни. Стоит отметить, что полученные сведения помогут понять, почему у некоторых пациентов появляются осложнения со свёртыванием крови, что в дальнейшем блокирует основные артерии, ведущие к жизненно важным органам, провоцируя инфаркты и инсульты.

Учёные обозначили, что повреждение кровеносных сосудов наблюдается даже после выздоровления от вирусной инфекции, а ещё в крови таких пациентов было обнаружено максимальное количество иммунных клеток, известных как Т-клетки, атакующие и уничтожающие вирусы. Исследователи заявили, что эти «постоянно активированные иммунные ответы» могут атаковать кровеносные сосуды выздоровевших пациентов с COVID-19, вызывая ещё больший ущерб и увеличивая риск образования тромбов.

Медики рекомендуют сердечникам и гипертоникам быть особенно внимательными к своему здоровью после перенесённого коронавируса, поскольку их основные заболевания уже ослабили сосудистые системы. Таким пациентам, вероятнее всего, потребуется профилактическая терапия.

Источник: www.channelnewsasia.com